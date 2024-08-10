Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Malut United Imbangi Madura United dengan 10 Pemain, Imran Nahumarury Puas Variasi Taktiknya Bekerja dengan Baik

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 10 Agustus 2024 |20:43 WIB
Malut United Imbangi Madura United dengan 10 Pemain, Imran Nahumarury Puas Variasi Taktiknya Bekerja dengan Baik
Imran Nahumarury puas dengan satu poin Malut United dari markas Madura United (Foto: Malut United)
A
A
A

BANGKALAN – Pelatih Malut United, Imran Nahumarury, puas dengan hasil imbang 1-1 melawan Madura United di pekan perdana Liga 1 2024-2025. Sebab, mereka harus bermain dengan 10 orang sepanjang 45 menit.

Duel Madura United vs Malut United itu berlangsung Sabtu (10/8/2024) sore WIB, di Stadion Gelora Bangkalan, Bangkalan, Jawa Timur. Pertandingan berlangsung sengit sepanjang 90 menit.

Madura United vs Malut United (Foto: Instagram/@malutunitedfc)

Kartu merah mewarnai laga ketika Cassio Scheid dikartu merah pada penghujung babak pertama. Kurangnya jumlah personel tak membuat Malut United bermain bertahan.

Namun, mereka harus tertinggal lebih dulu lewat gol penalti Lulinha (70’). Beruntung, variasi game plan, taktik, dan pergantian pemain, membantu Laskar Kie Raha menyamakan skor via Tatsuro Nagamatsu (81’).

Usai laga, Imran mensyukuri satu poin yang diraih dari laga tandang. Ia lalu menyebut semua sudah direncanakan dengan matang sepanjang sesi latihan. Namun, kartu merah Scheid sempat mengusiknya.

“Kami sudah mempersiapkan sejumlah game plan saat latihan. Ketika Cassio menerima kartu merah, strategi berubah,” urai Imran usai laga, dikutip dari keterangan resmi, Sabtu (10/8/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/49/3147295/ambisi_besar_ditunjukkan_ilija_spasojevic_jelang_mentas_di_liga_1_2025_2026_bersama_bhayangkara_fc-GYa7_large.jpg
Ambisi Besar Ilija Spasojevic Bawa Bhangkara FC Berjaya di Liga 1 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/49/3146629/berikut_tujuh_pemain_asing_yang_resmi_dilepas_persib_bandung_musim_2024_2025-xmof_large.jpg
7 Pemain Asing yang Resmi Dilepas Persib Bandung Musim 2024-2025, Ada Pesepakbola Terbaik Liga 1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/49/3145656/persib_bandung_dan_edo_febriansah_sepakat_berpisah-uZdk_large.jpg
Persib Bandung dan Edo Febriansah Sepakat Berpisah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/51/3145220/beckham_putra_jadi_satu_satunya_pemain_liga_1_indonesia_yang_debut_di_laga_kontra_timnas_china-Mh8I_large.jpeg
Kisah Beckham Putra, Satu-satunya Pemain Liga 1 Indonesia yang Tampil Debut Lawan China di SUGBK
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/17/51/1645313/sip-padel-league-2025-resmi-berakhir-jadi-momentum-perkuat-regenerasi-atlet-iov.webp
SIP Padel League 2025 Resmi Berakhir, Jadi Momentum Perkuat Regenerasi Atlet
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/18/penyerang_bournemouth_antoine_semenyo_foto_ig_at.jpg
Man City, Liverpool dan Spurs Berebut Antoine Semenyo
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement