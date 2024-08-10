Malut United Imbangi Madura United dengan 10 Pemain, Imran Nahumarury Puas Variasi Taktiknya Bekerja dengan Baik

BANGKALAN – Pelatih Malut United, Imran Nahumarury, puas dengan hasil imbang 1-1 melawan Madura United di pekan perdana Liga 1 2024-2025. Sebab, mereka harus bermain dengan 10 orang sepanjang 45 menit.

Duel Madura United vs Malut United itu berlangsung Sabtu (10/8/2024) sore WIB, di Stadion Gelora Bangkalan, Bangkalan, Jawa Timur. Pertandingan berlangsung sengit sepanjang 90 menit.

Kartu merah mewarnai laga ketika Cassio Scheid dikartu merah pada penghujung babak pertama. Kurangnya jumlah personel tak membuat Malut United bermain bertahan.

Namun, mereka harus tertinggal lebih dulu lewat gol penalti Lulinha (70’). Beruntung, variasi game plan, taktik, dan pergantian pemain, membantu Laskar Kie Raha menyamakan skor via Tatsuro Nagamatsu (81’).

Usai laga, Imran mensyukuri satu poin yang diraih dari laga tandang. Ia lalu menyebut semua sudah direncanakan dengan matang sepanjang sesi latihan. Namun, kartu merah Scheid sempat mengusiknya.

“Kami sudah mempersiapkan sejumlah game plan saat latihan. Ketika Cassio menerima kartu merah, strategi berubah,” urai Imran usai laga, dikutip dari keterangan resmi, Sabtu (10/8/2024).