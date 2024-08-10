Hasil Madura United vs Malut United di Liga 1 2024-2025: Sengit, Laga Berakhir 1-1

BANGKALAN – Hasil Madura United vs Malut United di Liga 1 2024-2025 sudah diketahui. Laga di Stadion Gelora Bangkalan, Bangkalan, Jawa Timur, Sabtu (10/8/2024) sore WIB, itu berakhir dengan skor 1-1.

Gol bagi Madura United dicetak Lulinha (70’) via titik penalti. Sementara itu, Malut unitd yang bermain 10 orang di babak kedua, selamat berkat gol Tatsuro Nagamatsu (81’).

Jalannya Pertandingan

Madura United langsung bermain agresif sejak awal pertandingan di babak pertama. Namun demikian, serangan Laskar Sape Kerrab -julukan Madura United- terpantau kurang efektif.

Jordy Wehrmann dan kolega terpantau kesulitan membongkar lini pertahanan Malut United. Laskar Kie Raha -julukan Malut United- selalu berhasil menghentikan aliran serangan Madura United.

Memasuki menit ke-30, Malut United masih terus bermain defensif. Walau begitu, pasukan Imran Nahumarury terlihat mengandalkan serangan balasan yang cepat untuk mengejutkan tim tuan rumah.

Beberapa kali Yakob dan Yance Sayuri menjadi motor serangan utama Malut United. Pada menit kritis di akhir babak pertama, Malut United harus kehilangan pemain setelah Cassio Scheid melakukan pelanggaran keras.

Wasit awalnya mengeluarkan kartu kuning. Namun setelah meninjau VAR, sang pengadil lapangan memutuskan Scheid harus mendapatkan kartu merah. Pada akhirnya, laga babak pertama selesai tanpa gol.

Memasuki babak kedua, Madura United mencoba bermain lebih sabar untuk membongkar pertahanan Malut United. Unggul jumlah pemain, pasukan Widodo Cahyono Putro bermain dengan tempo serangan lambat.

Mereka juga mengganti beberapa pemain untuk mengubah pola permainan. Kesabaran Laskar Sape Kerrab akhirnya berbuah manis. Madura United mendapatkan penalti pada menit ke-69.