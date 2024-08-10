Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil Madura United vs Malut United di Liga 1 2024-2025: Sengit, Laga Berakhir 1-1

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 10 Agustus 2024 |17:40 WIB
Hasil Madura United vs Malut United di Liga 1 2024-2025: Sengit, Laga Berakhir 1-1
Madura United ditahan Malut United 1-1 di laga pembuka Liga 1 2024-2025 (Foto: Instagram/@malutunitedfc)
A
A
A

BANGKALAN – Hasil Madura United vs Malut United di Liga 1 2024-2025 sudah diketahui. Laga di Stadion Gelora Bangkalan, Bangkalan, Jawa Timur, Sabtu (10/8/2024) sore WIB, itu berakhir dengan skor 1-1.

Gol bagi Madura United dicetak Lulinha (70’) via titik penalti. Sementara itu, Malut unitd yang bermain 10 orang di babak kedua, selamat berkat gol Tatsuro Nagamatsu (81’).

Madura United vs Malut United (Foto: Instagram/@malutunitedfc)

Jalannya Pertandingan

Madura United langsung bermain agresif sejak awal pertandingan di babak pertama. Namun demikian, serangan Laskar Sape Kerrab -julukan Madura United- terpantau kurang efektif.

Jordy Wehrmann dan kolega terpantau kesulitan membongkar lini pertahanan Malut United. Laskar Kie Raha -julukan Malut United- selalu berhasil menghentikan aliran serangan Madura United.

Memasuki menit ke-30, Malut United masih terus bermain defensif. Walau begitu, pasukan Imran Nahumarury terlihat mengandalkan serangan balasan yang cepat untuk mengejutkan tim tuan rumah.

Beberapa kali Yakob dan Yance Sayuri menjadi motor serangan utama Malut United. Pada menit kritis di akhir babak pertama, Malut United harus kehilangan pemain setelah Cassio Scheid melakukan pelanggaran keras.

Wasit awalnya mengeluarkan kartu kuning. Namun setelah meninjau VAR, sang pengadil lapangan memutuskan Scheid harus mendapatkan kartu merah. Pada akhirnya, laga babak pertama selesai tanpa gol.

Memasuki babak kedua, Madura United mencoba bermain lebih sabar untuk membongkar pertahanan Malut United. Unggul jumlah pemain, pasukan Widodo Cahyono Putro bermain dengan tempo serangan lambat.

Mereka juga mengganti beberapa pemain untuk mengubah pola permainan. Kesabaran Laskar Sape Kerrab akhirnya berbuah manis. Madura United mendapatkan penalti pada menit ke-69.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/49/3147295/ambisi_besar_ditunjukkan_ilija_spasojevic_jelang_mentas_di_liga_1_2025_2026_bersama_bhayangkara_fc-GYa7_large.jpg
Ambisi Besar Ilija Spasojevic Bawa Bhangkara FC Berjaya di Liga 1 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/49/3146629/berikut_tujuh_pemain_asing_yang_resmi_dilepas_persib_bandung_musim_2024_2025-xmof_large.jpg
7 Pemain Asing yang Resmi Dilepas Persib Bandung Musim 2024-2025, Ada Pesepakbola Terbaik Liga 1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/49/3145656/persib_bandung_dan_edo_febriansah_sepakat_berpisah-uZdk_large.jpg
Persib Bandung dan Edo Febriansah Sepakat Berpisah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/51/3145220/beckham_putra_jadi_satu_satunya_pemain_liga_1_indonesia_yang_debut_di_laga_kontra_timnas_china-Mh8I_large.jpeg
Kisah Beckham Putra, Satu-satunya Pemain Liga 1 Indonesia yang Tampil Debut Lawan China di SUGBK
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/17/51/1645259/serunya-turnamen-tenis-meja-meriahkan-rangkaian-hut-ke36-mnc-group-naa.webp
Serunya Turnamen Tenis Meja, Meriahkan Rangkaian HUT ke-36 MNC Group
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/18/johann_zarco.jpg
Johann Zarco Akhirnya Buka Suara! Manuver Brutalnya Bikin Bagnaia Terjungkal di MotoGP Valencia 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement