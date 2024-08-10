2 Pemain Anyar Persis Solo Dipastikan Absen di Laga Pertama Liga 1 2024-2025

Dua pemain anyar Persis Solo akan absen di laga pertama Liga 1 2024-2025 (Foto: Piala Presiden)

SOLO – Dua pemain anyar Persis Solo, Eduardo Kunde dan Rizky Dwi, absen pada laga perdana Liga 1 2024-2025. Mereka dijadwalkan menghadapi PSM Makassar di Stadion Batakan, Kalimantan Timur, Sabtu (10/8/2024) pukul 15.30 WIB.

Kunde mengalami cedera di jari tengah kiri saat melawan Persija Jakarta pada Sabtu 3 Agustus 2024 akibat benturan. Cedera tersebut membuatnya harus menjalani pemeriksaan lebih lanjut di rumah sakit.

Dokter tim Persis Solo, dr. Iwan Wahyu Utomo mengungkapkan, cedera tersebut didapat usai mengalami benturan yang cukup keras. Ia harus menjalani tindakan operasi untuk mengatasi cederanya.

“Eduardo segera menjalani pemeriksaan X-ray di rumah sakit untuk mengevaluasi kondisi cederanya. Hasil X-ray menunjukkan adanya fraktur pada os metacarpale III, atau tulang metakarpal ketiga di jari tengah,” terang dr. Iwan, Sabtu (10/8/2024).

Untuk menangani cedera ini, Eduardo menjalani prosedur operasi Open Reduction Internal Fixation (ORIF) Selasa 6 Agustus 2024. Tindakan itu bertujuan untuk memperbaiki dan menstabilkan fraktur dengan memasang alat tetap untuk memastikan penyembuhan yang optimal.

“Operasi berjalan dengan sukses dan Eduardo kini sudah diperbolehkan untuk kembali ke rumah. Meski pun proses pemulihan masih akan memerlukan waktu dan perawatan lebih lanjut, langkah awal menuju penyembuhan sudah dimulai dengan baik. Eduardo Kunde menepi 10 hari,” tukas Iwan.