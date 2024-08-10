Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

2 Pemain Anyar Persis Solo Dipastikan Absen di Laga Pertama Liga 1 2024-2025

Romensy August , Jurnalis-Sabtu, 10 Agustus 2024 |14:29 WIB
2 Pemain Anyar Persis Solo Dipastikan Absen di Laga Pertama Liga 1 2024-2025
Dua pemain anyar Persis Solo akan absen di laga pertama Liga 1 2024-2025 (Foto: Piala Presiden)
A
A
A

SOLO – Dua pemain anyar Persis Solo, Eduardo Kunde dan Rizky Dwi, absen pada laga perdana Liga 1 2024-2025. Mereka dijadwalkan menghadapi PSM Makassar di Stadion Batakan, Kalimantan Timur, Sabtu (10/8/2024) pukul 15.30 WIB.

Kunde mengalami cedera di jari tengah kiri saat melawan Persija Jakarta pada Sabtu 3 Agustus 2024 akibat benturan. Cedera tersebut membuatnya harus menjalani pemeriksaan lebih lanjut di rumah sakit.

Persis Solo

Dokter tim Persis Solo, dr. Iwan Wahyu Utomo mengungkapkan, cedera tersebut didapat usai mengalami benturan yang cukup keras. Ia harus menjalani tindakan operasi untuk mengatasi cederanya.

“Eduardo segera menjalani pemeriksaan X-ray di rumah sakit untuk mengevaluasi kondisi cederanya. Hasil X-ray menunjukkan adanya fraktur pada os metacarpale III, atau tulang metakarpal ketiga di jari tengah,” terang dr. Iwan, Sabtu (10/8/2024).

Untuk menangani cedera ini, Eduardo menjalani prosedur operasi Open Reduction Internal Fixation (ORIF) Selasa 6 Agustus 2024. Tindakan itu bertujuan untuk memperbaiki dan menstabilkan fraktur dengan memasang alat tetap untuk memastikan penyembuhan yang optimal.

“Operasi berjalan dengan sukses dan Eduardo kini sudah diperbolehkan untuk kembali ke rumah. Meski pun proses pemulihan masih akan memerlukan waktu dan perawatan lebih lanjut, langkah awal menuju penyembuhan sudah dimulai dengan baik. Eduardo Kunde menepi 10 hari,” tukas Iwan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/49/3147295/ambisi_besar_ditunjukkan_ilija_spasojevic_jelang_mentas_di_liga_1_2025_2026_bersama_bhayangkara_fc-GYa7_large.jpg
Ambisi Besar Ilija Spasojevic Bawa Bhangkara FC Berjaya di Liga 1 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/49/3146629/berikut_tujuh_pemain_asing_yang_resmi_dilepas_persib_bandung_musim_2024_2025-xmof_large.jpg
7 Pemain Asing yang Resmi Dilepas Persib Bandung Musim 2024-2025, Ada Pesepakbola Terbaik Liga 1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/49/3145656/persib_bandung_dan_edo_febriansah_sepakat_berpisah-uZdk_large.jpg
Persib Bandung dan Edo Febriansah Sepakat Berpisah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/51/3145220/beckham_putra_jadi_satu_satunya_pemain_liga_1_indonesia_yang_debut_di_laga_kontra_timnas_china-Mh8I_large.jpeg
Kisah Beckham Putra, Satu-satunya Pemain Liga 1 Indonesia yang Tampil Debut Lawan China di SUGBK
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/18/11/1645405/5-calon-pelatih-timnas-indonesia-3-nama-terkuak-ada-shin-taeyong-jjw.webp
5 Calon Pelatih Timnas Indonesia: 3 Nama Terkuak, Ada Shin Tae-yong?
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/09/febriana_dwipuji_kusumameilysa_trias_puspitasari.jpg
Ana/Trias Gemilang! Bungkam Ganda India, Melaju ke 16 Besar Australian Open 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement