PSM Makassar vs Persis Solo: Juku Eja Bakal Buat Ramadhan Sananta Mati Kutu

BALIKPAPAN - PSM Makassar tampaknya akan mematikan pergerakan striker Persis Solo saat kedua tim berjumpa di laga perdana Liga 1 2024-2025. Pasalnya menurut pelatih PSM, Bernardo Tavares, Sananta adalah penyerang berbahaya yang tak boleh dibiarkan bermain bebas.

PSM dan Persis seperti yang diketahui memang akan saling berhadapan dalam pekan pertama Liga 1 2024-2025. Laga itu akan dimainkan di Stadion Batakan Balikpapan, Sabtu (10/8/2024) pukul 15.30 WIB.

Jelang laga tersebut, Bernardo Tavares mengatakan Ramadhan Sananta merupakan pemain muda potensial yang dimiliki Laskar Sambernyawa -julukan Persis-. Jadi, dia sudah punya catatan khusus untuk pemain tersebut.

“Kami tahu benar siapa Sananta. Shooting dan speed bagus," kata Bernardo Tavares dilansir dari laman PT Liga Indonesia Baru (PT LIB), Sabtu (9/8/2024).

Pelatih asal Portugal itu mengatakan lini pertahanannya jangan sampai memberikan celah untuk Ramadhan Sananta. Hal itu karena sekecil apapun celah bisa saja dimaksimalkan pemain tersebut untuk memberikan ancaman dan mencetak gol.