Dipinjamkan ke Blackpool FC, Elkan Baggott Diminta Bersabar untuk Laga Debut

ELKAN Baggott diminta bersabar untuk memainkan pertandingan debut bersama klub barunya, Blackpool FC. Hal itu disampaikan langsung oleh pelatih Neil Critchley.

Sebagaimana diketahui, Elkan Baggott resmi dipinjamkan Ipswich Town ke Blackpool FC. Pemain berusia 21 tahun itu akan menjalani peminjaman selama satu musim dengan opsi balik ke Ipswich Town pada Januari 2025.

Ini merupakan kali kelima Elkan menjalani peminjaman setelah sempat berseragam Kyng’s Lynn, Gillingham FC, Cheltenham Town, dan Bristol Rovers. Di Blackpool, Critchley berjanji akan memberikan Elkan menit bermain lebih banyak.

Namun demikian, pelatih berusia 45 tahun itu meminta Elkan untuk lebih bersabar sebelum melakoni debutnya. Critchley mengatakan ingin menilai performa pemain Timnas Indonesia itu dalam sesi latihan terlebih dahulu.

“Dia (Elkan Baggott) baru bergabung minggu ini dan belum banyak berlatih bersama kami, jadi dia harus bersabar,” kata Critchley dilansir dari Blackpool Gazette, Sabtu (10/8/2024).

Critchley berharap, Elkan mampu menunjukkan performa terbaiknya ketika sudah mendapatkan menit bermain. Dia meyakini, Elkan merupakan salah satu pemain bertahan yang bagus dari segi kemampuan.