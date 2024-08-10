Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Pakai Nomor 12, Elkan Baggott Langsung Debut Bareng Blackpool FC Malam Ini?

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 10 Agustus 2024 |15:02 WIB
Pakai Nomor 12, Elkan Baggott Langsung Debut Bareng Blackpool FC Malam Ini?
Elkan Baggott berpotensi debut bareng Blackpool FC di laga kontra Crawley Town (Foto: Instagram/@elkanbaggott)
A
A
A

CRAWLEY – Pakai nomor 12, Elkan Baggott langsung debut bareng Blackpool FC malam ini? Klubnya akan berhadapan dengan Crawley Town di Stadion Broadfield, Sabtu (10/8/2024) pukul 23.30 WIB.

Baggott resmi dipinjamkan oleh Ipswich Town ke Blackpool FC pada bursa transfer musim panas 2024. Pemain Timnas Indonesia itu menjalani masa peminjaman selama satu musim.

Elkan Baggott

Blackpool FC sendiri akan berlaga di kasta ketiga Liga Inggris 2024-2024 atau League One 2024-2025. Mereka harus berjuang untuk promosi ke Divisi Championship (kasta kedua) musim depan.

Jelang laga pertama, Blackpool FC merilis daftar nomor punggung pemain. Baggott diketahui akan mengenakan nomor punggung 12 di klub tersebut sepanjang musim ke depan.

Duel pertama akan berlangsung Sabtu (10/8/2024) pukul 23.30 WIB. Blackpool harus bertandang ke markas Crawley Town di Stadion Broadfield.

Sebagai pemain pinjaman, kans Baggott langsung debut bareng Blackpool FC cukup besar. Jumlah menit bermain hampir pasti masuk dalam klausul peminjaman pemain di antara kedua klub.

Halaman:
1 2
      
