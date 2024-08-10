TOTTENHAM Hotspur tak perlu khawatir bakal kehilangan striker mereka, Richarlison. Sang pemain memberikan isyarat bertahan paling tidak untuk musim depan.
Richarlison bahkan terang-terangan menolak tawaran dari klub lain. Termasuk dari klub Arab Saudi yang rela membayarnya dengan harga mahal.
"Memang sudah ada tawaran," ujar Richarlison dilansir dari laman ESPN.
BACA JUGA:
"Namun impian saya untuk bermain bagi Selecao dan di Premier League jauh lebih besar," lanjutnya.
"Uangnya memang besar, tetapi mimpi saya lebih besar," tegas Richalison lagi.