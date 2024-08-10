Tak Tergiur Bayaran Besar, Richarlison Mantap Tolak Tawaran Klub Arab Saudi

TOTTENHAM Hotspur tak perlu khawatir bakal kehilangan striker mereka, Richarlison. Sang pemain memberikan isyarat bertahan paling tidak untuk musim depan.

Richarlison bahkan terang-terangan menolak tawaran dari klub lain. Termasuk dari klub Arab Saudi yang rela membayarnya dengan harga mahal.

"Memang sudah ada tawaran," ujar Richarlison dilansir dari laman ESPN.

"Namun impian saya untuk bermain bagi Selecao dan di Premier League jauh lebih besar," lanjutnya.

"Uangnya memang besar, tetapi mimpi saya lebih besar," tegas Richalison lagi.