HOME BOLA LIGA INGGRIS

Tak Tergiur Bayaran Besar, Richarlison Mantap Tolak Tawaran Klub Arab Saudi

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Sabtu, 10 Agustus 2024 |02:10 WIB
Tak Tergiur Bayaran Besar, Richarlison Mantap Tolak Tawaran Klub Arab Saudi
Striker Tottenham Hotspur, Richarlison (Foto: UEFA)
A
A
A

TOTTENHAM Hotspur tak perlu khawatir bakal kehilangan striker mereka, Richarlison. Sang pemain memberikan isyarat bertahan paling tidak untuk musim depan.

Richarlison bahkan terang-terangan menolak tawaran dari klub lain. Termasuk dari klub Arab Saudi yang rela membayarnya dengan harga mahal.

"Memang sudah ada tawaran," ujar Richarlison dilansir dari laman ESPN.

 BACA JUGA:

"Namun impian saya untuk bermain bagi Selecao dan di Premier League jauh lebih besar," lanjutnya.

"Uangnya memang besar, tetapi mimpi saya lebih besar," tegas Richalison lagi.

Halaman:
1 2
      
