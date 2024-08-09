Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Harga Pasaran Ronaldo Kwateh Saat Ini yang Resmi Gabung Klub Thailand Muangthong United

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Jum'at, 09 Agustus 2024 |11:18 WIB
Harga Pasaran Ronaldo Kwateh Saat Ini yang Resmi Gabung Klub Thailand Muangthong United
Ronaldo Kwateh merapat ke klub Thailand, Muangthong United (Foto: Instagram/ronaldokwateh7)
A
A
A

HARGA pasaran Ronaldo Kwateh menjadi sorotan. Sebab, pemain Timnas Indonesia itu baru saja resmi bergabung dengan klub Thailand, Muangthong United.

Pemain berusia 19 tahun itu secara resmi diperkenalkan ke publik sebagai pemain anyar dalam acara peluncuran tim Muangthong United untuk Thai League musim 2024-2025, Rabu (07/08/2024). Kwateh nantinya akan mengenakan nomor punggung 99 selama di klub tersebut.

 

Kepastian Ronaldo Kwateh bergabung dengan Muangthong United sekaligus menjawab kerinduan pecinta sepakbola tanah air akan salah satu talenta terbaik bangsa itu. Sebagaimana diketahui, pemain keturunan Liberia-Indonesia itu lama tak terdengar kabarnya.

Sebelumnya, Ronaldo Kwateh bergabung bersama dengan klub Liga Turki, Bodrum FK. Naas, belum sempat debut di ajang resmi, dirinya justru mengalami cedera parah yang mengharuskan menepi selama berbulan-bulan.

 BACA JUGA:

Setelah lama menghilang, Kwateh akhirnya muncul kembali ke publik. Menariknya, ia langsung membuat gebrakan dengan bergabung dengan salah satu raksasa Liga Thailand, Muangthong United.

Tim empat kali juara Liga Thailand itu, merekrut Kwateh untuk mengisi kuota pemain asing Asia Tenggara mereka. Usianya yang masih muda dan talentanya yang luar biasa menjadi alasan utama Muangthong merekrut sang pemain.

Halaman:
1 2
      
