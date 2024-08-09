Madura United vs Malut United: Imran Nahumarury Tak Terpengaruh Perubahan Kekuatan Lawan

BANGKALAN – Pelatih Malut United, Imran Nahumarury, tak terpengaruh dengan perubahan kekuatan Madura United jelang laga pembuka Liga 1 2024-2025. Kekuatan mereka tetap harus diwaspadai.

Laga Madura United vs Malut United itu dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Bangkalan, Madura, pada Sabtu 10 Agustus 2024 sore WIB. Laskar Kie Raha yang berstatus tim promosi langsung bertanding melawan runner-up Liga 1 2023-2024.

Imran pun menatap ujian pertama melawan Madura United dengan penuh kewaspadaan dan rasa hormat terhadap lawan. Ia sama sekali tidak terpengaruh dengan perubahan kekuatan lawan.

“Malut United perlu mewaspadai Madura United. Musim ini mereka juga memiliki pelatih berpengalaman dan pemain berkualitas,” kata Imran, dikutip dari keterangan resmi klub, Jumat (9/8/2024).

“Madura United tetaplah Madura United. Walaupun ada banyak perubahan di skuad, bukan berarti Madura tidak memiliki kekuatan untuk diwaspadai,” imbuh eks pemain Timnas Indonesia itu.

Imran mengantisipasi kekuatan Madura United di bawah asuhan Widodo C. Putro dengan strategi yang terus dimatangkan dalam sesi latihan. Malut United berada dalam kondisi siap setelah menjalani pemusatan latihan sejak 22 Juni 2024.