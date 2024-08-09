Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Pelatih Persebaya Surabaya Bicara Nasib Pemain Timnas Indonesia U-19 Toni Firmansyah Usai Disanksi Manajemen Klub

Avirista Midaada , Jurnalis-Jum'at, 09 Agustus 2024 |16:43 WIB
Pelatih Persebaya Surabaya Bicara Nasib Pemain Timnas Indonesia U-19 Toni Firmansyah Usai Disanksi Manajemen Klub
Toni Firmansyah masih dibekukan Manajemen Persebaya Surabaya dari skuad (Foto: Instagram/@tonii.firmansyah)
A
A
A

SURABAYA – Nasib pemain Timnas Indonesia U-19, Toni Firmansyah, di Persebaya Surabaya belum ada kejelasan. Ia tidak dimasukkan ke dalam skuad Bajul Ijo saat beruji coba melawan Persik Kediri saat peluncuran tim jelang Liga 1 2024-2025.

Nasib Toni yang tengah terkena sanksi, hingga kini masih belum ada konfirmasi resmi dari manajemen Persebaya. Hal ini membuat pelatih Paul Munster bereaksi. Ia mengaku tak mau membahas lebih lanjut karena menjadi urusan pemain dan manajemen.

Toni Firmansyah

"Situasi Toni urusannya dengan manajemen. Ada masalah kedisiplinan. Jadi, sekarang saya fokus dengan pemain yang saya punya,” kata Munster, dikonfirmasi wartawan pada Jumat (9/8/2024).

Bagi pelatih asal Irlandia Utara itu, memang perlu ada kedisiplinan yang ditegakkan. Apalagi, ia memang sudah pernah bertemu dan menerima penjelasan dari manajemen Bajul Ijo.

“Kami punya pertemuan dengan manajemen. Tapi, pertama manajemen memang harus melakukan sesuatu terkait kedisiplinan dalam situasi ini,” terang Munster.

“Setelah itu, kita lihat kapan dia datang. Saya fokus pada pemain yang saya miliki sekarang,” tandasnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/49/3147295/ambisi_besar_ditunjukkan_ilija_spasojevic_jelang_mentas_di_liga_1_2025_2026_bersama_bhayangkara_fc-GYa7_large.jpg
Ambisi Besar Ilija Spasojevic Bawa Bhangkara FC Berjaya di Liga 1 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/49/3146629/berikut_tujuh_pemain_asing_yang_resmi_dilepas_persib_bandung_musim_2024_2025-xmof_large.jpg
7 Pemain Asing yang Resmi Dilepas Persib Bandung Musim 2024-2025, Ada Pesepakbola Terbaik Liga 1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/49/3145656/persib_bandung_dan_edo_febriansah_sepakat_berpisah-uZdk_large.jpg
Persib Bandung dan Edo Febriansah Sepakat Berpisah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/51/3145220/beckham_putra_jadi_satu_satunya_pemain_liga_1_indonesia_yang_debut_di_laga_kontra_timnas_china-Mh8I_large.jpeg
Kisah Beckham Putra, Satu-satunya Pemain Liga 1 Indonesia yang Tampil Debut Lawan China di SUGBK
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/17/11/1645009/32-negara-lolos-ke-piala-dunia-2026-norwegia-akhiri-penantian-hampir-3-dekade-wjk.webp
32 Negara Lolos ke Piala Dunia 2026: Norwegia Akhiri Penantian Hampir 3 Dekade!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/17/tunggal_putri_indonesia_gregoria_mariska_tunjung.jpg
PBSI Tarik Gregoria Mariska dari Australia Open 2025, Ini Penyebab Utamanya
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement