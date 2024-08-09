Pelatih Persebaya Surabaya Bicara Nasib Pemain Timnas Indonesia U-19 Toni Firmansyah Usai Disanksi Manajemen Klub

SURABAYA – Nasib pemain Timnas Indonesia U-19, Toni Firmansyah, di Persebaya Surabaya belum ada kejelasan. Ia tidak dimasukkan ke dalam skuad Bajul Ijo saat beruji coba melawan Persik Kediri saat peluncuran tim jelang Liga 1 2024-2025.

Nasib Toni yang tengah terkena sanksi, hingga kini masih belum ada konfirmasi resmi dari manajemen Persebaya. Hal ini membuat pelatih Paul Munster bereaksi. Ia mengaku tak mau membahas lebih lanjut karena menjadi urusan pemain dan manajemen.

"Situasi Toni urusannya dengan manajemen. Ada masalah kedisiplinan. Jadi, sekarang saya fokus dengan pemain yang saya punya,” kata Munster, dikonfirmasi wartawan pada Jumat (9/8/2024).

Bagi pelatih asal Irlandia Utara itu, memang perlu ada kedisiplinan yang ditegakkan. Apalagi, ia memang sudah pernah bertemu dan menerima penjelasan dari manajemen Bajul Ijo.

“Kami punya pertemuan dengan manajemen. Tapi, pertama manajemen memang harus melakukan sesuatu terkait kedisiplinan dalam situasi ini,” terang Munster.

“Setelah itu, kita lihat kapan dia datang. Saya fokus pada pemain yang saya miliki sekarang,” tandasnya.