Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Optimistis Tatap Liga 1 2024-2025, Paul Munster Tegaskan Persebaya Surabaya Siap untuk Bersaing

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 08 Agustus 2024 |03:32 WIB
Optimistis Tatap Liga 1 2024-2025, Paul Munster Tegaskan Persebaya Surabaya Siap untuk Bersaing
Ernando Ari kala membela Persebaya Surabaya. (Foto: Persebaya Surabaya)
A
A
A

SURABAYA – Pelatih Persebaya Surabaya, Paul Munster, penuh optimis menatap Liga 1 2024-2025. Dia menegaskan Persebaya siap bersaing di Liga 1 2024-2025.

Hal ini disampaikan Munster usai melihat perkembangan timnya selama pemusatan latihan yang diselipi laga uji coba. Salah satu laga uji coba mempertemukan Persebaya Surabaya melawan Persik Kediri.

Persebaya Surabaya

Dalam laga itu, Persebaya berhasil menekuk Persik Kediri 2-0 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur pada 4 Agustus 2024. Tim berjuluk Bajul Ijo itu menang lewat gol Flavio Silva dan Bruno Moreira.

Munster mengatakan persiapan Persebaya Surabaya sudah semakin matang menjelang Liga 1 2024-2025. Pelatih asal Irlandia Utara itupun menegaskan, Bajul Ijo siap untuk bersaing pada musim 2024-2025.

“Secara keseluruhan, laga berjalan dengan baik. Begitu juga dengan tim, pemain juga bagus. Masih ada yang harus dibenahi. Tapi, saya pikir pemain sudah berjalan dengan baik,” kata Munster, dikutip dari laman resmi PT Liga Indonesia Baru (PT LIB), Kamis (8/8/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/49/3147295/ambisi_besar_ditunjukkan_ilija_spasojevic_jelang_mentas_di_liga_1_2025_2026_bersama_bhayangkara_fc-GYa7_large.jpg
Ambisi Besar Ilija Spasojevic Bawa Bhangkara FC Berjaya di Liga 1 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/49/3146629/berikut_tujuh_pemain_asing_yang_resmi_dilepas_persib_bandung_musim_2024_2025-xmof_large.jpg
7 Pemain Asing yang Resmi Dilepas Persib Bandung Musim 2024-2025, Ada Pesepakbola Terbaik Liga 1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/49/3145656/persib_bandung_dan_edo_febriansah_sepakat_berpisah-uZdk_large.jpg
Persib Bandung dan Edo Febriansah Sepakat Berpisah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/51/3145220/beckham_putra_jadi_satu_satunya_pemain_liga_1_indonesia_yang_debut_di_laga_kontra_timnas_china-Mh8I_large.jpeg
Kisah Beckham Putra, Satu-satunya Pemain Liga 1 Indonesia yang Tampil Debut Lawan China di SUGBK
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/15/11/1644401/jadwal-piala-aff-2026-debut-pelatih-anyar-timnas-indonesia-wsi.webp
Jadwal Piala AFF 2026: Debut Pelatih Anyar Timnas Indonesia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/15/black_steel_fc.jpg
Hasil Pro Futsal League: Sengit! Black Steel FC Papua Menang Tipis atas Cosmo JNE
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement