Optimistis Tatap Liga 1 2024-2025, Paul Munster Tegaskan Persebaya Surabaya Siap untuk Bersaing

SURABAYA – Pelatih Persebaya Surabaya, Paul Munster, penuh optimis menatap Liga 1 2024-2025. Dia menegaskan Persebaya siap bersaing di Liga 1 2024-2025.

Hal ini disampaikan Munster usai melihat perkembangan timnya selama pemusatan latihan yang diselipi laga uji coba. Salah satu laga uji coba mempertemukan Persebaya Surabaya melawan Persik Kediri.

Dalam laga itu, Persebaya berhasil menekuk Persik Kediri 2-0 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur pada 4 Agustus 2024. Tim berjuluk Bajul Ijo itu menang lewat gol Flavio Silva dan Bruno Moreira.

Munster mengatakan persiapan Persebaya Surabaya sudah semakin matang menjelang Liga 1 2024-2025. Pelatih asal Irlandia Utara itupun menegaskan, Bajul Ijo siap untuk bersaing pada musim 2024-2025.

“Secara keseluruhan, laga berjalan dengan baik. Begitu juga dengan tim, pemain juga bagus. Masih ada yang harus dibenahi. Tapi, saya pikir pemain sudah berjalan dengan baik,” kata Munster, dikutip dari laman resmi PT Liga Indonesia Baru (PT LIB), Kamis (8/8/2024).