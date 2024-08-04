Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persebaya Surabaya Hukum Gelandang Timnas Indonesia U-19 Toni Firmansyah Usai Juara Piala AFF U-19 2024

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 04 Agustus 2024 |21:41 WIB
Persebaya Surabaya Hukum Gelandang Timnas Indonesia U-19 Toni Firmansyah Usai Juara Piala AFF U-19 2024
Gelandang Timnas Indonesia U-19 Toni Firmansyah dihukum oleh klubnya usai juara Piala AFF U-19 2024 (Foto: Persebaya Surabaya)
A
A
A

SURABAYA – Persebaya Surabaya hukum gelandang Timnas Indonesia U-19 Toni Firmansyah usai juara Piala AFF U-19 2024! Alhasil, ia tidak ikut dalam launching tim jelang Liga 1 2024-2025.

Bajul Ijo menggelar peluncuran tim sekaligus laga uji coba melawan Persik Kediri di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Kota Surabaya, Jawa Timur, Minggu (4/8/2024) sore WIB. Namun, tidak ada Toni dalam skuad.

Susunan pemain Timnas Indonesia U-19 (Foto: PSSI)

Gelandang Timnas Indonesia U-19 itu diketahui tengah dijatuhi sanksi disiplin oleh pihak klub. Sebab, ia mangkir dari sesi latihan Persebaya dalam masa pramusim.

“Toni Firmansyah sedang menjalani sanksi disiplin. Sanksi itu dijatuhkan karena Toni mangkir dari sesi latihan tim,” bunyi pernyataan di situs resmi Persebaya Surabaya, Minggu (4/8/2024).

“Padahal, kehadiran pemain dalam sesi latihan sangat dibutuhkan, apalagi saat ini dalam periode akhir persiapan menuju pertandingan perdana Liga 1 2024-2025 pada 11 Agustus,” imbuh statement tersebut.

“Karena sedang menjalani sanksi disiplin, maka nama Toni tidak diumumkan dalam Team Launching yang dilakukan hari ini di Gelora Bung Tomo,” kata Persebaya lagi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita bola lainnya
