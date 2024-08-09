Nganggur Semusim, David de Gea Segera Resmi Gabung Fiorentina!

DAVID de Gea dikabarkan segera mendapat klub baru. Satu musim menganggur setelah tersingkir dari skuad Manchester United, kiper asal Spanyol itu segera merapat ke klub Italia, Fiorentina.

Kabar kepindahan De Gea ramai dibicarakan di media sosial. Rumor itu juga sempat dibahas salah satu pakar transfer sepakbola, Fabrizio Romano.

Fabrizio mengatakan transfer De Gea ke Fiorentina segera terwujud dalam waktu dekat. Kedua kubu dikabarkan sudah mencapai kesepakatan verbal terkait transfer tersebut.

"David de Gea segera merapat ke Fiorentina. Mantan kiper Manchester United sudah mencapai kesepakatan secara verba," tulis Fabrizio Romano di akun X pribadinya.

Fabrizio Romano mengatakan De Gea akan diikat kontrak hingga 2025 mendatang. Transfer De Gea ke Fiorentina pun dipastikan akan segera diumumkan dalam waktu dekat.