5 Pemain Asia yang Dijuluki The Next Lionel Messi, Nomor 1 dari Indonesia!

ADA 5 pemain Asia yang mendapatkan julukan sebagai The Next Lionel Messi. Menariknya dari kelima nama pesepakbola itu, ada yang berasal dari Indonesia!

Sampai saat ini Messi masih menjadi salah satu pesepakbola terbaik di dunia. Belum ada yang mampu menyamai permainan dan prestasinya dari legenda Barcelona tersebut.

Kendati demikian, ada saja pesepakbola yang dilabeli mirip dengan Messi. Biasanya label itu menempel karena permainan sang pemain mirip-mirip dengan kapten Timnas Argentina tersebut.

Biasanya, julukan The Next Lionel Messi datang dari para pemain hebat di Eropa atau Amerika Selatan, namun banyak juga yang datang dari kawasan Asia. Lantas penasaran siapa saja pemain yang dijuluki The Next Lionel Messi tersebut?

Berikut 5 Pemain Asia yang Dijuluki The Next Lionel Messi:

5. Paulo Gali Freitas





Timor Leste memiliki satu pemain yang berhasil menarik perhatian dunia. Pemain yang dimaksud adalah Paulo Gali Freitas.

Pemain yang kini memperkuat PSIS Semarang itu pun disebut memiliki kesamaan dengan Lionel Messi. Permainannya yang gesit membuat Paulo Gali menjadi The Next Lionel Messi dari Timor Leste.

4.





Timnas Vietnam dikenal memiliki banyak pemain hebat yang memiliki kecepatan dan kegesitan yang dapat membuat lawan kesulitan. Salah satunya adalah Quang Hai.

Saat ini Quang Hai bermain di klub Vietnam, CAHN FC dan menjadi andlan di tim tersebut. Tak hanya di level klub, Quang Hai juga jagoan di Timnas Vietnam.