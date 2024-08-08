Kisah Cristiano Ronaldo yang Serang Lionel Messi Berkedok Trofi Ballon dOr

KISAH Cristiano Ronaldo yang menyerang Lionel Messi lewat penganugerahan Ballon dOr akan diulas Okezone. Medio awal tahun ini, Cristiano Ronaldo terang-terangan meragukan kredibillitas penganugerahan pemain terbaik dunia garapan France Football, Ballon dOr.

Asumsi ini muncul karena sejumlah pemain yang tidak menonjol secara statistik justru keluar sebagai pemenang trofi. Pemenang Ballon dOr 2023, Lionel Messi, dijadikan Cristiano Ronaldo sebagai tolok ukur.

(Lionel Messi saat memenangkan trofi Ballon dOr 2023)

Musim 2022-2023 yang merupakan bahan penilaian pemenang trofi Ballon dOr 2023, ada Kylian Mbappe dan Erling Halaand yang menonjol secara individu. Kylian Mbappe mencetak 41 gol dari 43 penampilan bersama PSG.

Sementara itu, Erling Haaland yang meraih treble winner bersama Manchester City mencetak 52 gol dari 53 penampilan. Namun, di luar dugaan dua nama di atas kalah dari Lionel Messi yang hanya mencetak 32 gol dari 55 penampilan.

Banyak orang menilai, Lionel Messi memenangkan trofi Ballon dOr 2023 karena keberhasilannya membawa Timnas Argentina juara Piala Dunia 2022. Padahal, dulu keberhasilan bersama tim tidak menjadi tolok ukur utama seorang pemain mendapatkan trofi Ballon dOr.

Ambil contoh pada musim 2012-2013 ketika Bayern Munich memenangkan treble winner. Peraih trofi Ballon dOr 2013 tak berasal dari Bayern Munich, melainkan Cristiano Ronaldo yang di musim tersebut gagal memenangkan satu pun trofi bersama Real Madrid.