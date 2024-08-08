5 Sosok Penting di Balik Tangan Dingin Shin Tae-yong Melatih Timnas Indonesia, Nomor 1 Legenda Persipura Jayapura

Shin Tae-yong punya lima orang di balik tangan dinginnya saat menangani Timnas Indonesia (Foto: Instagram/@shintaeyong7777)

BERIKUT lima sosok penting di balik tangan dingin Shin Tae-yong melatih Timnas Indonesia. Tanpa kehadiran mereka, tentu sang pelatih tak akan bisa menangani anak asuhnya dengan baik.

Shin tentu tidak bekerja sendiri di Timnas Indonesia. Ia setidaknya memiliki asisten pelatih, penerjemah, pelatih kiper, hingga tim medis, yang dipilih olehnya untuk mendampingi di Skuad Garuda.

Lalu, siapa saja lima sosok penting di balik tangan dingin Shin? Simak ulasan berikut ini.

5 Sosok Penting di Balik Tangan Dingin Shin Tae-yong

5. Choi Ju-young





Pria berusia 71 tahun ini berperan penting dalam menangani pemain yang mengalami cedera. Bekerja sama dengan dr. Alfan Nur Asyhar, sentuhan tangan Ju-young selaku fisioterapis sangat krusial.

Sebab, beberapa pemain pernah merasakan betul sentuhan ajaibnya. Mereka bisa jadi mengalami masalah dengan tubuh usai pertandingan, tetapi bisa fit untuk laga berikutnya.

4. Shin Sang-gyu





Pria asal Korea Selatan ini berperan sangat penting dalam membangun kebugaran serta stamina pemain Timnas Indonesia. Metode latihan dari Sang-gyu perlu diakui sangat keras.

Akan tetapi, sentuhannya terbukti di lapangan. Sang-gyu sanggup membantu Shin membangun fisik pemain Timnas Indonesia untuk punya daya tahan serta stamina prima selama 90 menit.