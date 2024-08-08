Gelandang Timnas Indonesia Ivar Jenner Ikut Sesi Pemotretan Jong FC Utrecht, Belum Naik Kelas ke Tim Utama FC Utrecht?

GELANDANG Timnas Indonesia, Ivar Jenner, ikut sesi pemotretan tim Jong FC Utrecht. Akankah ini jadi pertanda bahwa Ivar Jenner belum bisa naik kelas ke tim utama FC Utrecht?

Momen Ivar Jenner ikut sesi pemotretan tim utama Jong FC Utrecht terlihat dari unggahan akun Instagram resmi klub, @fc_utrecht, pada Rabu 7 Agustus 2024. Unggahan ini membuat Ivar bisa dikatakan ‘belum naik kelas’ ke tim utama FC Utrecht.

Pemain berusia 20 tahun itu akan tetap membela Jong FC Utrecht pada musim depan. Jong FC Utrecht sendiri akan berkompetisi kasta kedua Liga Belanda 2024-2025.

Padahal, Ivar Jenner sempat dibawa oleh tim utama FC Utrecht selama masa pramusim 2024-2025. Dia bahkan sempat mencatatkan satu gol lewat tendangan jarak jauh saat FC Utrecht dikalahkan RC Lens (4-5) dalam laga uji coba pada 27 Juli 2024.