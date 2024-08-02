Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Ole Romeny Klarifikasi soal Dugaan Tolak Jabat Tangan Ivar Jenner di Laga FC Utrecht vs RC Lens

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 02 Agustus 2024 |14:14 WIB
Ole Romeny Klarifikasi soal Dugaan Tolak Jabat Tangan Ivar Jenner di Laga FC Utrecht vs RC Lens
Aksi Ole Romeny di laga FC Utrecht vs Venezia FC. (Foto: Instagram/@fc_utrecht)
A
A
A

CALON penyerang Timnas Indonesia, Ole Romeny, memberikan klarifikasi soal dugaan menolak jabat tangan Ivar Jenner di laga FC Utrecht vs RC Lens di laga uji coba pada Sabtu, 27 Juli 2024 malam WIB. Ia mengatakan bukan menolak jabat tangan Ivar Jenner, mengingat sudah bersalaman dengan gelandang Timnas Indonesia itu sebelumnya.

“Ya, saya dan Ivar berteman. Saya sudah menjabat tangan Ivar Jenner sebelum saya menjabat tangan rekan setim yang lain,” kata Ole Romeny kepada @futbollindonesiaa.

Momen Ole Romeny dituduh enggan jabatan tangan Ivar Jenner di laga laga FC Utrecht vs RC Lens. (Foto: Instagram/@futboll.indonesiaa)

(Momen Ole Romeny dituduh enggan jabatan tangan Ivar Jenner di laga laga FC Utrecht vs RC Lens. (Foto: Instagram/@futboll.indonesiaa)

Setelah mencetak gol di laga FC Utrecht vs RC Lens, viral video di media sosial yang menunjukan Ole Romeny seakan-akan enggan menjabat tangan Ivar Jenner. Dalam video terlihat, alih-alih menjabat tangan Ivar Jenner, penyerang 24 tahun itu memilih bersalaman dengan pemain FC Utrecht lain.

Video itu pun “digoreng” sejumlah akun TikTok di Indonesia dan menyulut emosi sejumlah pencinta sepakbola Tanah Air. Alhasil, ada banyak netizen yang meninggalkan komentar tidak ramah di kolom komentar akun Instagram Ole Romeny.

Ole Romeny yang terganggu dengan komentar tersebut kemudian bertanya kepada @futbollindonesiaa. “Kenapa banyak orang Indonesia yang marah kepada saya? Mereka meninggalkan komentar diunggahan saya,” kata Ole Romeny yang mengirim via direct message ke akun @futbollindonesiaa.

Akun @futbollindonesiaa itu pun memberi penjelasan dan Ole Romeny memberikan klarifikasi. Alhasil, semua isu tidak benar yang beredar pun mentah begitu saja.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/51/3182516/dean_james_bobol_gawang_feyenoord_rotterdam_dan_bantu_go_ahead_eagles_menang_2_1_gaeagles-2z6o_large.jpg
Update Abroad Pemain Timnas Indonesia: Dean James Bobol Gawang Feyenoord Rotterdam, Calvin Verdonk Kartu Merah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/51/3182494/timnas_indonesia_absen_di_fifa_matchday_november_2025_pssi-Z5FT_large.jpg
Timnas Indonesia Satu-satunya Negara Asia Tenggara yang Absen di FIFA Matchday November 2025!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/51/3182106/thom_haye_dan_shayne_pattynama-zNdZ_large.jpg
Penyebab FIFA Hukum Thom Haye dan Shayne Pattynama Larangan Bela Timnas Indonesia di 4 Laga hingga Denda Rp103 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/51/3182066/thom_haye_dilarang_fifa_perkuat_timnas_indonesia_dalam_4_laga_thomhaye-UDtk_large.jpg
BREAKING NEWS: FIFA Resmi Hukum Thom Haye dan Shayne Pattynama Larangan Bela Timnas Indonesia di 4 Laga
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/09/50/1642127/derek-chisora-prediksi-fabio-wardley-tumbang-di-ronde-6-jika-lawan-oleksandr-usyk-bym.webp
Derek Chisora Prediksi Fabio Wardley Tumbang di Ronde 6 Jika Lawan Oleksandr Usyk
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2020/12/22/khabib_nurmagomedov_vs_conor_mcgregor.jpg
Khabib Nurmagomedov Sebut Kenikmatan Hajar Wajah Conor McGregor Bagaikan Liburan!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement