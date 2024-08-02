Ole Romeny Klarifikasi soal Dugaan Tolak Jabat Tangan Ivar Jenner di Laga FC Utrecht vs RC Lens

CALON penyerang Timnas Indonesia, Ole Romeny, memberikan klarifikasi soal dugaan menolak jabat tangan Ivar Jenner di laga FC Utrecht vs RC Lens di laga uji coba pada Sabtu, 27 Juli 2024 malam WIB. Ia mengatakan bukan menolak jabat tangan Ivar Jenner, mengingat sudah bersalaman dengan gelandang Timnas Indonesia itu sebelumnya.

“Ya, saya dan Ivar berteman. Saya sudah menjabat tangan Ivar Jenner sebelum saya menjabat tangan rekan setim yang lain,” kata Ole Romeny kepada @futbollindonesiaa.

(Momen Ole Romeny dituduh enggan jabatan tangan Ivar Jenner di laga laga FC Utrecht vs RC Lens. (Foto: Instagram/@futboll.indonesiaa)

Setelah mencetak gol di laga FC Utrecht vs RC Lens, viral video di media sosial yang menunjukan Ole Romeny seakan-akan enggan menjabat tangan Ivar Jenner. Dalam video terlihat, alih-alih menjabat tangan Ivar Jenner, penyerang 24 tahun itu memilih bersalaman dengan pemain FC Utrecht lain.

Video itu pun “digoreng” sejumlah akun TikTok di Indonesia dan menyulut emosi sejumlah pencinta sepakbola Tanah Air. Alhasil, ada banyak netizen yang meninggalkan komentar tidak ramah di kolom komentar akun Instagram Ole Romeny.

Ole Romeny yang terganggu dengan komentar tersebut kemudian bertanya kepada @futbollindonesiaa. “Kenapa banyak orang Indonesia yang marah kepada saya? Mereka meninggalkan komentar diunggahan saya,” kata Ole Romeny yang mengirim via direct message ke akun @futbollindonesiaa.

Akun @futbollindonesiaa itu pun memberi penjelasan dan Ole Romeny memberikan klarifikasi. Alhasil, semua isu tidak benar yang beredar pun mentah begitu saja.