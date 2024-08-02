Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Shin Tae-yong Bahagia, Ole Romeny Siap Perkuat Timnas Indonesia Setelah Duel Lawan Jay Idzes?

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 02 Agustus 2024 |09:53 WIB
Shin Tae-yong Bahagia, Ole Romeny Siap Perkuat Timnas Indonesia Setelah Duel Lawan Jay Idzes?
Shin Tae-yong dijamin bahagia jika Ole Romeny bersedia memperkuat Timnas Indonesia. (Foto: AFC)
A
A
A

SHIN Tae-yong dijamin bahagia. Sebab, penyerang FC Utrecht Ole Romeny seakan memberi kode siap memperkuat Timnas Indonesia.

Hal itu terlihat dalam unggahan akun Instagram @sydneydanco. Dalam unggahan stories-nya, Ole Romeny foto bareng dengan dua pemain Timnas Indonesia, Jay Idzes dan Ivar Jenner.

Ole Romeny (paling kiri) foto bareng Ivar Jenner dan Jay Idzes. (Foto: Instagram/@sydneydanco)

(Ole Romeny (paling kiri) foto bareng Ivar Jenner dan Jay Idzes. (Foto: Instagram/@sydneydanco)

Foto bareng ini terjadi karena dini hari tadi digelar laga uji coba yang mempertemukan FC Utrecht vs Venezia FC di Stadion Galgenwaard, Utrecht. FC Utrecht diperkuat dua pemain Keturunan Indonesia, Ole Romeny dan Ivar Jenner.

Sementara di skuad Venezia FC terdapat Jay Idzes. Lantas, siapa yang memenangkan laga? Venezia FC keluar sebagai Pemenang dengan skor 2-1. Gol-gol Venezia FC dicetak Issa Doumbia di menit 67 dan Nunzio Lella (90+2’).

Untuk FC Utrecht, gol tunggal mereka dicetak Ole Romeny. Ini merupakan gol ketiga yang dicetak Ole Romeny selama menjalani masa pramusim bersama FC Utrecht. Fakta ini membuat Ole Romeny berpeluang menjadi penyerang andalan FC Utrecht di musim baru.

Sekarang satu harapannya, Ole Romeny segera bergabung dengan Timnas Indonesia. Sebab, skuad Garuda membutuhkan penyerang klinis seperti penyerang 24 tahun itu untuk mengarungi babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Halaman:
1 2
      
