Kisah Saddil Ramdani yang Pernah Ngaku Tak Puasa Ramadhan di Hadapan Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong

KISAH Saddil Ramdani yang pernah ngaku tak puasa Ramadhan di hadapan pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, curi perhatian. Aksi yang dilakukan Saddil ini terjadi dalam momen pemusatan latihan (TC) Timnas Indonesia jelang tampil di FIFA Matchday Maret 2023.

Kala itu, Saddil Ramdani masuk daftar 29 pemain yang dipanggil Shin Tae-yong untuk menjalani TC. Latihan ini digelar sebagai persiapan jelang menghadapi Timnas Burundi pada Maret 2023.

Aksi kocak pun dilakukan Saddil di tengah momen latihan Timnas Indonesia. Kala tengah berkumpul di lapangan, pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, menanyakan siapa pemain yang tak berpuasa.

Sontak, Saddil mengangkat tangannya. Momen ini langsung mengundang gelak tawa karena Saddil diketahui beragama Islam. Aksi gurau Saddil di tengah momen latihan Timnas Indonesia itu pun terunggah di akun Tiktok @xxluvbyy.

“Kelakuannya pada random banget,” tulis netizen dalam unggahan akun @xxluvbyy.

“Kelakuan Saddil memang meresahkan,” lanjut netizen lainnya.