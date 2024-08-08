9 Pemain Persib Bandung dengan Harga Pasar Tertinggi di Liga 1 2024-2025, Nomor 1 Capai Rp7,82 Miliar

9 Pemain Persib Bandung dengan Harga Pasar Tertinggi di Liga 1 2024-2025. (Foto: Instagram/persib)

DERETAN pemain Persib Bandung dengan harga pasar tertinggi di Liga 1 2024-2025 menarik untuk diulas. Sebab, dengan adanya perombakan skuad, maka ada perubahan susunan pemain termahal yang terjadi di dalam skuad Maung Bandung.

Seperti diketahui, Persib Bandung mendatangkan 5 pemain anyar untuk mengarungi Liga 1 musim 2024-2025. Pemain-pemain tersebut adalah dua punggawa Timnas Indonesia, yakni Dimas Drajad dan Adam Alis serta tiga pemain asing baru, yakni Mateo Kocijan, Gustavo Franca, serta Mailson Lima.

Melansir laman Transfermarkt, berikut daftar 9 pemain Persib Bandung dengan harga pasar tertinggi di Liga 1 2024-2025:

9. Edo Febriansyah





Pemain dengan harga pasar tertinggi pertama di skuad Persib musim ini adalah sang bek kiri andalan, Edo Febriansyah. Pemain yang sempat menjadi andalan Shin Tae-yong di skuad Timnas Indonesia itu memiliki harga pasaran Rp4,35 miliar.

8. Kevin Ray Mendoza





Kiper asing Maung Bandung, Kevin Ray Mendoza juga terbilang cukup mahal. Kiper Timnas Filipina ini memiliki harga pasar senilai Rp4,35 miliar. Tak ayal, ia sangat diandalkan oleh Bojan Hodak sejak didatangkan pada paruh musim 2023/2024 lalu.

7. Adam Alis





Pemain anyar Persib Bandung yang baru didatangkan dari Borneo FC, Adam Alis masuk ke dalam daftar pemain termahal Persib. Pemain serba bisa andalan Timnas Indonesia itu juga memiliki harga pasar senilai Rp4,35 miliar.