Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

9 Pemain Persib Bandung dengan Harga Pasar Tertinggi di Liga 1 2024-2025, Nomor 1 Capai Rp7,82 Miliar

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Kamis, 08 Agustus 2024 |22:00 WIB
9 Pemain Persib Bandung dengan Harga Pasar Tertinggi di Liga 1 2024-2025, Nomor 1 Capai Rp7,82 Miliar
9 Pemain Persib Bandung dengan Harga Pasar Tertinggi di Liga 1 2024-2025. (Foto: Instagram/persib)
A
A
A

DERETAN pemain Persib Bandung dengan harga pasar tertinggi di Liga 1 2024-2025 menarik untuk diulas. Sebab, dengan adanya perombakan skuad, maka ada perubahan susunan pemain termahal yang terjadi di dalam skuad Maung Bandung.

Seperti diketahui, Persib Bandung mendatangkan 5 pemain anyar untuk mengarungi Liga 1 musim 2024-2025. Pemain-pemain tersebut adalah dua punggawa Timnas Indonesia, yakni Dimas Drajad dan Adam Alis serta tiga pemain asing baru, yakni Mateo Kocijan, Gustavo Franca, serta Mailson Lima.

Melansir laman Transfermarkt, berikut daftar 9 pemain Persib Bandung dengan harga pasar tertinggi di Liga 1 2024-2025:

9. Edo Febriansyah

Edo Febriansyah

Pemain dengan harga pasar tertinggi pertama di skuad Persib musim ini adalah sang bek kiri andalan, Edo Febriansyah. Pemain yang sempat menjadi andalan Shin Tae-yong di skuad Timnas Indonesia itu memiliki harga pasaran Rp4,35 miliar.

8. Kevin Ray Mendoza

Kevin Ray Mendoza

Kiper asing Maung Bandung, Kevin Ray Mendoza juga terbilang cukup mahal. Kiper Timnas Filipina ini memiliki harga pasar senilai Rp4,35 miliar. Tak ayal, ia sangat diandalkan oleh Bojan Hodak sejak didatangkan pada paruh musim 2023/2024 lalu.

7. Adam Alis

Adam Alis

Pemain anyar Persib Bandung yang baru didatangkan dari Borneo FC, Adam Alis masuk ke dalam daftar pemain termahal Persib. Pemain serba bisa andalan Timnas Indonesia itu juga memiliki harga pasar senilai Rp4,35 miliar.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/51/3183047/timnas_jepang_u_17_siap_tempur_di_32_besar_piala_dunia_u_17_2025_fifa-ieYJ_large.jpg
4 Negara Asia yang Lolos 32 Besar Piala Dunia U-17 2025, Nomor 1 Dihajar Timnas Indonesia U-17 di Piala Asia U-17 2025!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/51/3182908/paul_pogba-qPhY_large.jpg
5 Pesepakbola Top Dunia yang Mualaf, Nomor 1 Bangun Masjid dan Ganti Nama Jadi Mustafa Habibi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/51/3182862/lionel_messi-4ar9_large.jpg
5 Pesepakbola Dunia dengan Assist Terbanyak Sepanjang Sejarah, Nomor 1 Berpotensi Disalip Lionel Messi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/51/3182820/timnas_indonesia_u_17-6CPv_large.jpg
5 Pemain Timnas Indonesia U-17 yang Tampil Gacor saat Kalahkan Honduras U-17, Nomor 1 Bintang Bhayangkara FC
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/16/11/1644661/timnas-indonesia-u22-dicukur-mali-03-indra-sjafri-kami-tidak-bermain-jelek-xsr.webp
Timnas Indonesia U-22 Dicukur Mali 0-3, Indra Sjafri: Kami Tidak Bermain Jelek
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/15/borobudur_marathon.jpg
Borobudur Marathon 2025 Resmi Sandang Elite Label! Ajang Lari Indonesia Naik Kelas Dunia
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement