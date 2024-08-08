Jelang Liga 1 2024-2025, Marko Simic Ingin Persija Jakarta Berjaya Lagi

JAKARTA - Bomber Persija Jakarta, Marko Simic berharap Liga 1 2024-2025 menjadi musim yang baik untuk timnya. Ia ingin Macan Kemayoran –julukan Persija– bisa berjaya lagi agar bisa menjuarai kompetisi Liga 1 seperti musim 2018 silam.

Persija Jakarta menatap musim baru dengan semangat tinggi. Macan Kemayoran melakukan pembenahan sana-sini, termasuk merekrut pelatih anyar, Carlos Pena.

Untuk pertama kalinya, mereka juga akan menggunakan stadion Jakarta International Stadium (JIS) sebagai kandang di musim ini. Tak ayal, harapan tinggi terpancar dari para pemain.

Simic menginginkan Persija Jakarta menjalani musim yang baik pada 2024-2025. Pemain berusia 36 tahun itu meyakini, komposisi skuad Macan Kemayoran sudah cukup matang untuk mewujudkan harapan itu.

"Saya berharap musim ini akan jadi sangat bagus untuk kami. Saya berharap tahun ini jadi luar biasa untuk Persija dan Jakmania -suporter Persija Jakarta," kata Simic di Jakarta, dikutip pada Kamis (8/8/2024).

"Saya pikir ini tim yang bagus, kerja semua bersama untuk juara tahun ini atau prestasi yang bagus," tambahnya.