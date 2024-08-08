Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Jelang Liga 1 2024-2025, Marko Simic Ingin Persija Jakarta Berjaya Lagi

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 08 Agustus 2024 |17:34 WIB
Jelang Liga 1 2024-2025, Marko Simic Ingin Persija Jakarta Berjaya Lagi
Pemain Persija, Marko Simic. (Foto: Instagram/persija)
A
A
A

JAKARTA - Bomber Persija Jakarta, Marko Simic berharap Liga 1 2024-2025 menjadi musim yang baik untuk timnya. Ia ingin Macan Kemayoran –julukan Persija– bisa berjaya lagi agar bisa menjuarai kompetisi Liga 1 seperti musim 2018 silam.

Persija Jakarta menatap musim baru dengan semangat tinggi. Macan Kemayoran melakukan pembenahan sana-sini, termasuk merekrut pelatih anyar, Carlos Pena.

Untuk pertama kalinya, mereka juga akan menggunakan stadion Jakarta International Stadium (JIS) sebagai kandang di musim ini. Tak ayal, harapan tinggi terpancar dari para pemain.

Simic menginginkan Persija Jakarta menjalani musim yang baik pada 2024-2025. Pemain berusia 36 tahun itu meyakini, komposisi skuad Macan Kemayoran sudah cukup matang untuk mewujudkan harapan itu.

"Saya berharap musim ini akan jadi sangat bagus untuk kami. Saya berharap tahun ini jadi luar biasa untuk Persija dan Jakmania -suporter Persija Jakarta," kata Simic di Jakarta, dikutip pada Kamis (8/8/2024).

Marko Simic

"Saya pikir ini tim yang bagus, kerja semua bersama untuk juara tahun ini atau prestasi yang bagus," tambahnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/49/3147295/ambisi_besar_ditunjukkan_ilija_spasojevic_jelang_mentas_di_liga_1_2025_2026_bersama_bhayangkara_fc-GYa7_large.jpg
Ambisi Besar Ilija Spasojevic Bawa Bhangkara FC Berjaya di Liga 1 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/49/3146629/berikut_tujuh_pemain_asing_yang_resmi_dilepas_persib_bandung_musim_2024_2025-xmof_large.jpg
7 Pemain Asing yang Resmi Dilepas Persib Bandung Musim 2024-2025, Ada Pesepakbola Terbaik Liga 1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/49/3145656/persib_bandung_dan_edo_febriansah_sepakat_berpisah-uZdk_large.jpg
Persib Bandung dan Edo Febriansah Sepakat Berpisah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/51/3145220/beckham_putra_jadi_satu_satunya_pemain_liga_1_indonesia_yang_debut_di_laga_kontra_timnas_china-Mh8I_large.jpeg
Kisah Beckham Putra, Satu-satunya Pemain Liga 1 Indonesia yang Tampil Debut Lawan China di SUGBK
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/15/51/1644567/peserta-lokal-dan-negara-asing-meriahkan-indonesia-domino-tournament-2025-ihf.webp
Peserta Lokal dan Negara Asing Meriahkan Indonesia Domino Tournament 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/16/fafage_banua_menciptakan_comeback_dengan_mengalahk.jpg
Hasil Pro Futsal League: Comeback Gila! Fafage Banua Tumbangkan Cosmo JNE Lewat 2 Gol di Detik-Detik Akhir
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement