HOME BOLA LIGA INDONESIA

Mengintip Kerennya Stadion Soepriadi Blitar, Markas Baru Arema FC yang Dilengkapi LED Parimeter untuk Tarik Iklan

Avirista Midaada , Jurnalis-Kamis, 08 Agustus 2024 |10:49 WIB
Mengintip Kerennya Stadion Soepriadi Blitar, Markas Baru Arema FC yang Dilengkapi LED Parimeter untuk Tarik Iklan
Stadion Soepriadi di Kota Blitar akan menjadi markas Arema FC untuk Liga 1 2024-2025 (Foto: Avirista Midaada)
A
A
A

STADION Soepriadi Kota Blitar akan menjadi markas Arema FC di Liga 1 2024-2025. Sejumlah renovasi minor dilakukan, mulai penambahan pagar besi untuk tribun penonton dan pemisahan akses pintu masuk dilakukan.

Tak ketinggalan yang menjadi pembeda pemasangan papan reklame iklan dengan menggunakan teknologi LED. Papan itu dipasang mengitari lapangan di stadion yang berada di Jalan Kelud, Kelurahan Kepanjen Lor, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar itu.

LED canggih ini akan berada dipinggir lapangan dan memberikan pengalaman yang lebih menarik bagi para penonton, dan juga menjadi peluang emas bagi pelaku bisnis di Blitar Raya.

Manager Bisnis Arema FC, Munif B. Wakid, menjelaskan bahwa LED perimeter yang dipasang di Stadion Supriyadi merupakan jenis videotron p10 High Resolusi dengan dimensi 1 x 240 meter.

“Dengan teknologi terbaru ini, tampilan visual akan lebih dinamis dan berkualitas. Ini sesuai dengan regulasi yang wajib dipenuhi untuk kompetisi di level Liga 1,” ujar Munif kepada media.

Kehadiran LED perimeter ini tidak hanya mempercantik tampilan stadion, tetapi juga membuka peluang bagi para pelaku bisnis untuk berpromosi.

“Kami mengundang para pelaku bisnis di Blitar Raya untuk memanfaatkan kesempatan ini. Dengan memasang iklan di LED perimeter, produk atau jasa mereka akan tersajikan kepada ribuan penonton yang menyaksikan pertandingan Arema FC,” terangnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
