HOME BOLA LIGA INDONESIA

Andritany Ardhiyasa Wariskan Ban Kapten Persija Jakarta ke Rizky Ridho

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 08 Agustus 2024 |03:17 WIB
Andritany Ardhiyasa Wariskan Ban Kapten Persija Jakarta ke Rizky Ridho
Rizky Ridho kala membela Persija Jakarta. (Foto: Persija Jakarta)
A
A
A

JAKARTA Andritany Ardhiyasa yang mewariskan ban kapten Persija Jakarta ke Rizky Ridho menjelang Liga 1 2024-2025. Hal itu pun akan memberikan warna baru untuk timnya.

Kiper Persija Jakarta, Andritany, mengatakan selama memimpin Persija Jakarta di lapangan dirinya belum bisa membawa tim meraih juara Liga 1. Jadi, dia nilai saat ini saatnya mempercayai ban kapten timnya kepada pemain yang lebih muda.

Andritany Ardhiyasa

"Saya akan menyampaikan tidak cukup banyak, karena dari tahun ke tahun hanya janji yang saya berikan ke kalian (The Jakmania), tapi tidak pernah terjadi atau terealisasi. Mungkin tahun ini saya memberikan kapten pertama kepada Ridho dan kapten kedua untuk Ferarri," kata Andritany di Jakarta, Rabu 7 Agustus 2024.

Rizky Ridho diketahui saat ini menjadi kapten Timnas Indonesia. Jadi, dia sudah terbiasa mengemban tanggung jawab memimpin tim dalam sebuah laga.

1 2
      
