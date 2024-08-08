Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

2 Pemain Timnas Indonesia yang Dipastikan Gagal Debut di Awal Liga Inggris 2024-2025, Nomor 1 Sempat Masuk FPL!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 08 Agustus 2024 |11:10 WIB
2 Pemain Timnas Indonesia yang Dipastikan Gagal Debut di Awal Liga Inggris 2024-2025, Nomor 1 Sempat Masuk FPL!
Dua pemai Timnas Indonesia, Justin Hubner (kanan) dan Elkan Baggott (tengah), gagal debut di Liga Inggris 2024-2025 (Foto: PSSI)
A
A
A

BERIKUT dua pemain Timnas Indonesia yang dipastikan gagal debut di awal Liga Inggris 2024-2025. Keduanya dipinjamkan klub pemilik ke kesebelasan lain demi menit bermain.

Kasta teratas Liga Inggris 2024-2025 atau Premier League segera dimulai. Sebanyak 20 klub siap bersaing untuk memperebutkan titel yang dikuasai Manchester City dalam empat musim ke belakang.

Susunan pemain Timnas Indonesia vs Timnas Irak (Foto: Okezone/Heru Haryono)

Menariknya, Liga Inggris 2024-2025 hampir menampilkan dua pemain Timnas Indonesia. Sayangnya, kedua pesepakbola itu harus menjalani masa peminjaman di klub lain.

Lalu, siapa saja dua pemain Timnas Indonesia yang dipastikan gagal debut di awal Liga Inggris 2024-2025? Simak ulasan berikut ini.

2 Pemain Timnas Indonesia yang Dipastikan Gagal Debut di Awal Liga Inggris 2024-2025

2. Justin Hubner

Justin Hubner (Foto: EPA Images/Adi Weda)

Masuk skuad utama Wolverhampton Wanderers pada Desember 2023, pemain satu ini justru malah belum mendapat menit bermain. Hubner bahkan sempat dipinjamkan beberapa bulan ke Cerezo Osaka.

Bukannya mencatat menit bermain yang cukup, pemain berdarah Belanda itu malah lebih banyak menepi. Alhasil, Hubner dipanggil pulang ke Inggris pada musim panas 2024.

Celakanya, pemain berusia 20 tahun itu juga batal masuk skuad utama Wolves di Liga Inggris 2024-2025. Pelatih Gary O’Neil justru memutuskan meminjamkannya lagi ke klub lain.

Hubner saat ini tengah menjalani trial di IFK Norrkoping yang memiliki kerja sama dengan Wolves. Kuat dugaan, ia akan dipinjamkan ke klub Liga Swedia tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/16/45/3050112/penampilan-debut-nathan-tjoe-a-on-dipuji-pelatih-swansea-city-R6pAmuHl1b.jpg
Penampilan Debut Nathan Tjoe-A-On Dipuji Pelatih Swansea City
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/16/45/3050047/8-pemain-termahal-di-manchester-city-musim-2024-2025-nomor-1-monster-gol-S5kSpL0l3D.jpg
8 Pemain Termahal di Manchester City Musim 2024-2025, Nomor 1 Monster Gol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/16/45/3049946/prediksi-tega-michael-owen-manchester-united-finis-ke-7-di-liga-inggris-2024-2025-erik-ten-hag-bukan-sosok-yang-tepat-vv29fsKV3b.jpg
Prediksi Tega Michael Owen: Manchester United Finis Ke-7 di Liga Inggris 2024-2025, Erik Ten Hag Bukan Sosok yang Tepat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/16/45/3049872/prediksi-skor-manchester-united-vs-fulham-di-liga-inggris-2024-2025-setan-merah-menang-tipis-di-kandang-sendiri-zo7PDBmTBZ.jpg
Prediksi Skor Manchester United vs Fulham di Liga Inggris 2024-2025: Setan Merah Menang Tipis di Kandang Sendiri
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/15/11/1644565/malam-ini-jadwal-indonesia-vs-mali-u23-hamidou-makalou-siap-tempur-di-pakansari-gli.webp
Malam Ini! Jadwal Indonesia vs Mali U-23: Hamidou Makalou Siap Tempur di Pakansari
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/15/borobudur_marathon.jpg
Borobudur Marathon 2025 Resmi Sandang Elite Label! Ajang Lari Indonesia Naik Kelas Dunia
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement