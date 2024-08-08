2 Pemain Timnas Indonesia yang Dipastikan Gagal Debut di Awal Liga Inggris 2024-2025, Nomor 1 Sempat Masuk FPL!

Dua pemai Timnas Indonesia, Justin Hubner (kanan) dan Elkan Baggott (tengah), gagal debut di Liga Inggris 2024-2025 (Foto: PSSI)

BERIKUT dua pemain Timnas Indonesia yang dipastikan gagal debut di awal Liga Inggris 2024-2025. Keduanya dipinjamkan klub pemilik ke kesebelasan lain demi menit bermain.

Kasta teratas Liga Inggris 2024-2025 atau Premier League segera dimulai. Sebanyak 20 klub siap bersaing untuk memperebutkan titel yang dikuasai Manchester City dalam empat musim ke belakang.

Menariknya, Liga Inggris 2024-2025 hampir menampilkan dua pemain Timnas Indonesia. Sayangnya, kedua pesepakbola itu harus menjalani masa peminjaman di klub lain.

Lalu, siapa saja dua pemain Timnas Indonesia yang dipastikan gagal debut di awal Liga Inggris 2024-2025? Simak ulasan berikut ini.

2 Pemain Timnas Indonesia yang Dipastikan Gagal Debut di Awal Liga Inggris 2024-2025

2. Justin Hubner





Masuk skuad utama Wolverhampton Wanderers pada Desember 2023, pemain satu ini justru malah belum mendapat menit bermain. Hubner bahkan sempat dipinjamkan beberapa bulan ke Cerezo Osaka.

Bukannya mencatat menit bermain yang cukup, pemain berdarah Belanda itu malah lebih banyak menepi. Alhasil, Hubner dipanggil pulang ke Inggris pada musim panas 2024.

BACA JUGA: Justin Hubner Dikirim Wolverhampton Wanderers Trial di Klub Liga Swedia IFK Norrkoping

Celakanya, pemain berusia 20 tahun itu juga batal masuk skuad utama Wolves di Liga Inggris 2024-2025. Pelatih Gary O’Neil justru memutuskan meminjamkannya lagi ke klub lain.

Hubner saat ini tengah menjalani trial di IFK Norrkoping yang memiliki kerja sama dengan Wolves. Kuat dugaan, ia akan dipinjamkan ke klub Liga Swedia tersebut.