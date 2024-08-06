Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Justin Hubner Dikirim Wolverhampton Wanderers Trial di Klub Liga Swedia IFK Norrkoping

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 06 Agustus 2024 |22:09 WIB
Justin Hubner Dikirim Wolverhampton Wanderers Trial di Klub Liga Swedia IFK Norrkoping
Justin Hubner kala membela Wolverhampton Wanderers. (Foto: Wolverhampton Wanderers)
A
A
A

BEK Timnas Indonesia, Justin Hubner, dikirim klubnya, Wolverhampton Wanderers (Wolves), untuk trial bersama klub Liga Swedia, IFK Norrkoping. Ini merupakan bagian dari kerja sama antara Wolves dan klub kasta teratas Liga Swedia itu.

Justin Hubner tidak sendirian. Dia diutus oleh Wolves bersama rekan setimnya, Tyler Roberts, untuk melakukan trial bersama tim utama IFK Norrkoping. Menurut laporan Fotbolltransfers, dikutip Selasa (6/8/2024), Justin dan Roberts sudah berada di Swedia.

Justin Hubner

“Ada dua pemain Wolves lainnya yang sedang berkunjung,” tulis meda Swedia itu, dikutip pada Selasa (6/8/2024).

Perwakilan IFK Norrkoping, Christopher Telo, mengatakan ini merupakan langkah awal dari kolaborasi klubnya dan Wolves. Nantinya, Justin dan Roberts akan diberi kesempatan untuk berlatih bersama skuad utama IFK Norrkoping.

“Ini adalah langkah awal kolaborasi kami. Mereka akan bergabung dan berlatih dengan skuad A,” kata Telo dikutip dari Fotbolltransfers, Selasa (6/8/2024).

