Manchester City Datangkan Penyerang Real Madrid Setelah Jual Julian Alvarez ke Atletico Madrid?

MANCHESTER City langsung membidik penyerang Real Madrid, Rodrygo Goes, serelah melepas Julian Alvarez ke Atletico Madrid seharga 95 juta euro (termasuk bonus) atau sekira Rp1,65 triliun. Mengutip dari Football Espana, peluang The Citizens -julukan Manchester City- mendapatkan jasa Rodrygo Goes sangat besar.

Selain karena Manchester City memiliki uang dari hasil penjualan Julian Alvarez, kondisi Rodrygo Goes di Los Blancos -julukan Real Madrid- juga sedang tidak baik-baik saja. Kehadiran Kylian Mbappe dan Endrick berpotensi membuat Rodrygo Goes terpental ke bangku cadangan Real Madrid asuhan Carlo Ancelotti.

(Rodrygo Goes masuk radar Manchester City)

Musim lalu dalam pola 4-3-1-2 racikan Carlo Ancelotti, Rodrygo Goes diperankan sebagai penyerang kembar bersama Vinicius Jr. Namun, untuk musim ini, tandem Vinicius Jr dipercayakan kepada salah satu pemain terbaik dunia, Kylian Mbappe.

Bicara jumlah gol, Rodrygo Goes juga masuk kategori ganas musim lalu. Ia mencatatkan 17 gol dan sembilan assist dari 51 pertandingan di semua kompetisi.

Rodrygo Goes hanya kalah dari Vinicius Jr yang mengemas 24 gol dan 11 assist serta Jude Bellingham yang mengemas 23 gol dan 13 assist. Jika benar gabung Manchester City, skill Rodrygo Goes dijamin bakal meningkat.

Sebab, ia bakal ditangani salah satu pelatih terbaik di dunia, Josep Guardiola. Pelatih asal Spanyol ini dikenal jago meningkatkan skill pemain muda seperti Rodrygo Goes.