HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Real Madrid vs Chelsea di Laga Pramusim 2024-2025: Los Blancos Menang 2-1

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Rabu, 07 Agustus 2024 |08:11 WIB
Hasil Real Madrid vs Chelsea di Laga Pramusim 2024-2025: <i>Los Blancos</i> Menang 2-1
Brahim Diaz membawa Real Madrid menang 2-1 atas Chelsea di laga pramusim 2024-2025 (Foto: X/@realmadriden)
A
A
A

CHARLOTTE – Hasil Real Madrid vs Chelsea di laga pramusim 2024-2025 sudah diketahui. Laga di Stadion Bank of America, Charlotte, Amerika Serikat (AS), Rabu (7/8/2024) pagi WIB, itu berakhir dengan skor 2-1 untuk Los Blancos.

Gol kemenangan Madrid dicetak oleh Lucas Vazquez (19’) dan Brahim Diaz (27’). Sementara, Chelsea membalas lewat Noni Madueke (39’).

Chelsea

Jalannya Pertandingan

Di luar dugaan, Madrid tampil dominan sejak menit-menit awal. Hal itu dikarenakan anak asuh Carlo Ancelotti belum meraih kemenangan dari dua laga di masa pramusim.

Hasilnya manis. Sontekan Vazquez di menit ke-19 mampu membawa Madrid memimpin 1-0. Ia sukses memanfaatkan umpan matang Brahim untuk mengubah skor.

Setelah itu, Madrid kembali tampil menekan. Brahim benar-benar bersinar di laga ini. Pemain berdarah Maroko itu mencetak gol kedua di menit ke-27 usai menaklukkan kiper Filip Jorgensen.

Tertinggal dua gol, Chelsea bangkit. Anak asuh Enzo Maresca akhirnya memperkecil skor di menit ke-39 via lesatan Madueke. Kedudukan 2-1 untuk Madrid bertahan hingga rehat.

