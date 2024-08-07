NAC Breda Sengaja Kosongkan Nomor Punggung 33, Tanda Balikkan dengan Thom Haye?

BINTANG Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Thom Haye sejauh ini masih belum memiliki klub usai kontraknya dengan klub Belanda, SC Heerenveen berakhir di bursa transfer musim panas 2024 ini. Setelah lama menganggu, Thom lantas diisukan bakal kembali memperkuat klub lamanya, yakni NAC Breda.

Pasalnya klub yang juga berkompetisi di kasta tertinggi Liga Belanda tersebut terlihat sengaja mengosongkan nomor punggung #33 yang dulunya sempat dikenakan Thom Haye. Lantas karena alasan itulah rumor mengenai Thom Haye dan NAC Breda berhembus kencang.

Ya, Thom Haye berstatus tanpa klub sejak berpisah dengan SC Heerenveen pada awal Juli 2024 lalu. Kelanjutan karier pemain berusia 29 tahun itu masih misteri mengingat musim baru (2024-2025) akan segera dimulai.

Namun, Thom sempat dikaitkan dengan beberapa klub seperti Como FC (Italia) dan Besiktas (Turki). Akan tetapi, sejumlah rumor tersebut belum jelas kebenarannya hingga saat ini.

Kini, Thom dirumorkan akan kembali bergabung dengan mantan klubnya NAC Breda. Kabar itu mengudara setelah NAC Breda tak kunjung mendapatkan pemain dengan nomor punggung #33, angka yang pernah dipakai oleh Thom.

“Thom Haye (sang Profesor) kembali ke Breda? (Daniel) Bielica yang luar biasa dulunya memakai nomor 33 tetapi sekarang 99, apakah NAC akan menyediakan nomor kaus untuk pemain Indonesia (juga bebas transfer)?,” tulis akun X @TjTj740156, dikutip pada Rabu (7/8/2024).