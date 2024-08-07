Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Tambah Ole Romeny dan Mauro Zijlstra, Ini Prediksi Line Up Timnas Indonesia di Babak Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia!

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 07 Agustus 2024 |15:43 WIB
Tambah Ole Romeny dan Mauro Zijlstra, Ini Prediksi Line Up Timnas Indonesia di Babak Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia!
Ole Romeny bikin lini depan Timnas Indonesia makin ganas. (Foto: Instagram/@oleromeny)
A
A
A

PREDIKSI line up Timnas Indonesia di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia jika diperkuat Ole Romeny dan Mauro Zijlstra akan diulas Okezone. Dalam pola 3-4-3, posisi penjaga gawang ditempati Maarten Paes.

Sekjen PSSI, Yunus Nusi, mengatakan Maarten Paes akan menghadiri sidang di Pengadilan Arbitrase Olahraga CAS) pada Kamis, 15 Agustus 2024. Kemudian pada Minggu 18 Agustus 2024, diumumkan apakah Maarten Paes eligible untuk memperkuat Timnas Indonesia atau tidak.

Aksi Maarten Paes bersama Timnas Indonesia dinanti. (Foto: Instagram/@fcdallas)

(Aksi Maarten Paes bersama Timnas Indonesia dinanti. (Foto: Instagram/@fcdallas)

Jika melihat status Maarten Paes yang telah memegang paspor Indonesia, kiper 25 tahun itu seharusnya diizinkan berpindah federasi dari KNVB ke PSSI. Lanjut ke posisi tiga bek sejajar ada Rizky Ridho, Jay Idzes dan Justin Hubner.

Kemudian di area wing back kanan ada Sandy Walsh dan Calvin Verdonk di sisi sebelahnya. Untuk posisi dua gelandang sentral ditempati Thom Haye dan Nathan Tjoe-A-On.

Terakhir, pengisi lini depan ada Ole Romeny (winger kanan), Ragnar Oratmangoen (winger kiri) dan Mauro Zijlstra (penyerang tengah). Melihat komposisi skuad di atas, Timnas Indonesia diprediksi bersaing di Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, setidaknya untuk finis empat besar yang menggaransi lolos ke babak Keempat.

Lantas, bagaimana dengan peluang Ole Romeny dan Mauro Zijlstra memperkuat Timnas Indonesia? Medio pekan lalu, seorang Warga Negara Indonesia (WNI) yang tinggal di Belanda menyaksikan laga FC Utrecht vs Venezia FC.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/51/3183690/5_calon_pelatih_timnas_indonesia_yang_dijagokan_menangani_jay_idzes_dkk_pssi-dTsQ_large.jpg
5 Calon Pelatih Timnas Indonesia yang Dijagokan Tangani Jay Idzes Dkk, Nomor 1 Bikin Malu Cristiano Ronaldo!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/51/3183673/timur_kapadze_calon_kuat_pelatih_timnas_indonesia_selanjutnya_timurkapadze18-xEFn_large.jpg
Respons Waketum PSSI soal Timur Kapadze Segera Latih Timnas Indonesia Gantikan Patrick Kluivert
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/51/3183643/sumardji-IM7v_large.jpg
Timur Kapadze Dikabarkan Bakal ke Indonesia, Sumardji Kaget
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/51/3183637/timur_kapadze-a5KA_large.jpg
Bungkam soal Timur Kapadze dan Heimir Hallgrimsson, Sumardji: Pemilihan Pelatih Timnas Indonesia Masih Proses
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/15/11/1644401/jadwal-piala-aff-2026-debut-pelatih-anyar-timnas-indonesia-wsi.webp
Jadwal Piala AFF 2026: Debut Pelatih Anyar Timnas Indonesia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/21/gregoria_mariska_tunjung.jpg
Komentar Gregoria Mariska usai Tembus Final Kumamoto Masters untuk Ketiga Kalinya Berturut-Turut
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement