Tambah Ole Romeny dan Mauro Zijlstra, Ini Prediksi Line Up Timnas Indonesia di Babak Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia!

PREDIKSI line up Timnas Indonesia di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia jika diperkuat Ole Romeny dan Mauro Zijlstra akan diulas Okezone. Dalam pola 3-4-3, posisi penjaga gawang ditempati Maarten Paes.

Sekjen PSSI, Yunus Nusi, mengatakan Maarten Paes akan menghadiri sidang di Pengadilan Arbitrase Olahraga CAS) pada Kamis, 15 Agustus 2024. Kemudian pada Minggu 18 Agustus 2024, diumumkan apakah Maarten Paes eligible untuk memperkuat Timnas Indonesia atau tidak.

(Aksi Maarten Paes bersama Timnas Indonesia dinanti. (Foto: Instagram/@fcdallas)

Jika melihat status Maarten Paes yang telah memegang paspor Indonesia, kiper 25 tahun itu seharusnya diizinkan berpindah federasi dari KNVB ke PSSI. Lanjut ke posisi tiga bek sejajar ada Rizky Ridho, Jay Idzes dan Justin Hubner.

Kemudian di area wing back kanan ada Sandy Walsh dan Calvin Verdonk di sisi sebelahnya. Untuk posisi dua gelandang sentral ditempati Thom Haye dan Nathan Tjoe-A-On.

Terakhir, pengisi lini depan ada Ole Romeny (winger kanan), Ragnar Oratmangoen (winger kiri) dan Mauro Zijlstra (penyerang tengah). Melihat komposisi skuad di atas, Timnas Indonesia diprediksi bersaing di Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, setidaknya untuk finis empat besar yang menggaransi lolos ke babak Keempat.

Lantas, bagaimana dengan peluang Ole Romeny dan Mauro Zijlstra memperkuat Timnas Indonesia? Medio pekan lalu, seorang Warga Negara Indonesia (WNI) yang tinggal di Belanda menyaksikan laga FC Utrecht vs Venezia FC.