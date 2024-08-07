3 Negara yang Bisa Kejutkan Matchday Pertama Babak Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, Nomor 1 Timnas Indonesia!

Timnas Indonesia bisa mengejutkan matchday pertama babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. (Foto: EPA-EFE/Adi Weda)

SEBANYAK 3 negara yang bisa mengejutkan matchday pertama babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan diulas Okezone. Matchday pertama digelar pada Kamis, 5 September 2024.

Menurut penelusuran Okezone, setidaknya ada tiga negara yang berpotensi menghadirkan kejutan di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Lantas, negara mana saja yang dimaksud?

Berikut 3 negara yang bisa kejutkan matchday pertama babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia:

3. Uni Emirat Arab





Uni Emirat Arab (UEA) tandang ke markas Qatar di matchday pertama Grup A Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. UEA diprediksi dapat menyulitkan tuan rumah karena Qatar tidak memiliki Catatan manis di fase akhir Kualifikasi Piala Dunia.

Hal itu berbeda dengan UEA yang pernah lolos ke Piala Dunia 1990. Bandingkan dengan Qatar yang cuma sekali lolos ke Piala Dunia 2022, itu pun lewat jalur tuan rumah.

2. Korea Utara





Korea Utara berada di pot paling buncit di Grup A yang berisikan Iran, Qatar, Uzbekistan, Uni Emirat Arab dan Kirgistan. Namun, bicara kekuatan, Korea Utara tidak kalah ketimbang lain.

Tetangga Korea Selatan ini bahkan berpotensi memberi kejutan saat tandang ke markas Uzbekistan di matchday pertama Grup A.