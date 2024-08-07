Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Berpotensi Perkuat Timnas Indonesia di Piala AFF 2024, Fajar Fathur Ungkap Hal yang Disukainya dari Shin Tae-yong

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 07 Agustus 2024 |15:08 WIB
Berpotensi Perkuat Timnas Indonesia di Piala AFF 2024, Fajar Fathur Ungkap Hal yang Disukainya dari Shin Tae-yong
Pemain Timnas Indonesia U-23, Fajar Fathur. (Foto: Instagram/fajarfathurrahmannn)
A
A
A

JAKARTA - Fajar Fathur Rahman menjadi salah satu pemain Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-23 yang berpotensi dipanggil pelatih Shin Tae-yong untuk Piala AFF 2024. Fajar pun mengaku akan sangat senang jika itu terjadi, sebab ia pun sangat menyukai bisa dilatih oleh pelatih asal Korea Selatan tersebut.

Pasalnya menurut Fajar Fathur, Shin Tae-yong adalah sosok pelatih yang memiliki sikap disiplin dan tegas. Fajar Fathurrahman juga merasa Shin Tae-yiong mempunyai karakter yang kuat dalam membangun timnya.

Itu dia rasakan langsung beberapa waktu saat dipoles oleh pelatih asal Korea Selatan tersebut. Karena alasan itula ia pun antusias bakal kembali berpeluang dilatih oleh STY.

"Shin Tae-yong pelatih yang tegas dan disiplin. Itu menjadi kunci pertama pemain skuad beliau," kata Fajar Fathurrahman, dikutip Rabu (7/8/2024).

Shin Tae-yong

Perlu diketahui, Dalam Piala AFF 2024 nanti, PSSI akan menurunkan Timnas Indonesia U-23. Hal itu karena Timnas Indonesia senior akan difokuskan untuk putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Sebelumnya, Skuad Garuda Muda -julukan Timnas Indonesia U-23- sempat ditangani oleh Indra Sjafri. Momen itu tepatnya saat Garuda Muda memenangkan medali emas SEA Games 2023.

Halaman: 1 2
1 2
      
