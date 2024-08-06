Advertisement
HASIL SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Sepakbola Olimpiade Paris 2024: Imbang 1-1, Prancis U-23 vs Mesir U-23 Lanjut ke Babak Tambahan

Admiraldy Eka Saputra, Jurnalis - Selasa, 06 Agustus 2024 | 04:10 WIB
Hasil Sepakbola Olimpiade Paris 2024: Imbang 1-1, Prancis U-23 vs Mesir U-23 Lanjut ke Babak Tambahan
Timnas Prancis U-23 vs Mesir U-23 berlanjut ke babak tambahan (Foto: Instagram/equipedefrance)
A
A
A

TIMNAS Prancis U-23 mendapat perlawanan ketat dari Mesir U-23 di Semifinal Olimpiade Paris 2024. Kedua tim saling berhadapan di Groupama Stadium, Selasa (6/8/2024) dini hari WIB.

Timnas Mesir U-23 sempat unggul lebih dulu lewat gol Mahmoud Saber di babak kedua. Namun, Jean Mateta berhasil membawa Prancis U-23 menyamakan kedudukan hingga laga harus berlanjut ke babak tambahan.

 

Jalannya Pertandingan

BabakPertama

Prancis U-23 bermain agresif sejak awal pertandingan di mulai. Alexandre Lacazette dan rekan-rekan bergantian menggempur lini pertahanan Mesir di menit-menit awal.

Namun, Mohamed Shehata cs bermain cukup disiplin untuk menahan serangan yang datang. Kedua tim sama-sama belum berhasil menciptakan gol hingga turun minum,

