Hasil Sepakbola Olimpiade Paris 2024: Imbang 1-1, Prancis U-23 vs Mesir U-23 Lanjut ke Babak Tambahan

TIMNAS Prancis U-23 mendapat perlawanan ketat dari Mesir U-23 di Semifinal Olimpiade Paris 2024. Kedua tim saling berhadapan di Groupama Stadium, Selasa (6/8/2024) dini hari WIB.

Timnas Mesir U-23 sempat unggul lebih dulu lewat gol Mahmoud Saber di babak kedua. Namun, Jean Mateta berhasil membawa Prancis U-23 menyamakan kedudukan hingga laga harus berlanjut ke babak tambahan.

Jalannya Pertandingan

BabakPertama

Prancis U-23 bermain agresif sejak awal pertandingan di mulai. Alexandre Lacazette dan rekan-rekan bergantian menggempur lini pertahanan Mesir di menit-menit awal.

Namun, Mohamed Shehata cs bermain cukup disiplin untuk menahan serangan yang datang. Kedua tim sama-sama belum berhasil menciptakan gol hingga turun minum,