Kalah di Final Piala Presiden 2024, Borneo FC Tetap Optimis Tatap Liga 1 2024-2025

BORNEO FC Samarinda harus legowo kalah dari Arema FC di Final Piala Presiden 2024. Meski demikian, kekalahan itu tak menurunkan optimisme para pemain Pesut Etam untuk bisa bersaing di Liga 1 musim 2024-2025.

Borneo FC gagal mengatasi perlawanan Arema FC di partai final Piala Presiden 2024 di Stadion Manahan Solo, Minggu 4 Agustus 2024. Pasukan Pieter Huistra kalah 5-4 lewat babak adu penalti setelah imbang 1-1 di waktu normal.

Pieter Huistra mengungkapkan bahwa ia tetap bangga dengan pencapaian anak asuhnya meksi hanya mampu meriah posisi runner up. Sesuatu yang diraih di Piala Presiden akan menambah kepercayaan diri para pemain menyongsong Liga 1 musim 2024-2025.

"Suatu kebanggaan sampai sejauh ini Borneo belum terkalahkan meski di final kalah adu penalti. Lebih percaya diri untuk menatap musim depan karena penampilan Borneo yang setiap hari terus membaik," ujar dia setelah pertandingan.

Menurut Pieter, pertandingan final melawan Arema berlangsung sengit. Wasit juga memberikan keputusan yang keputusan itu wajar terjadi di partai final.

"Yang terpenting kami ingin lebih baik dari hari ini. Jadi ke depannya lebih baik dari hari ini," tutup dia.