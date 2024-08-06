Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Jelang Liga 1 2024-2025, Elias Dolah Ungkap Target Bersama Bali United

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 06 Agustus 2024 |01:26 WIB
Jelang Liga 1 2024-2025, Elias Dolah Ungkap Target Bersama Bali United
Penggawa Bali United, Elias Dolah (Foto: Bali United)
A
A
A

ELIAS Dolah mengungkap targetnya bersama Bali United di Liga 1 2024-2025. Pemain berpaspor Thailand itu mengklaim siap membawa Serdadu Tridatu -julukan Bali United- menuai prestasi yang lebih baik dari musim sebelumnya.

Seperti diketahui, Bali United telah meluncurkan skuad untuk mengarungi Liga 1 2024-2025. Total ada 32 pemain yang akan menjadi bagian dari Serdadu Tridatu untuk mengarungi musim depan.

Bagi Dolah, ini menjadi musim keduanya bermain bersama Bali United. Bek berpostur jangkung ini mengaku sangat senang bisa membawa Serdadu Tridatu memenuhi target di musim lalu dengan mencapai empat besar sekaligus babak championship series.

“Saya pikir musim lalu kami berhasil memenuhi target dari manajemen berada di empat besar dengan menembus babak championship series,” kata Dolah, dilansir dari situs resmi Bali United.

Hanya saja, Dolah tidak berpuas diri begitu saja. Pemain asal Thailand ini bertekad untuk membawa Bali United terbang lebih tinggi hingga meraih juara Liga 1 2024/2025.

“Pada musim ini, tidak melupakan musim lalu, kami akan berjuang untuk bisa kembali berada di atas dan mungkin lebih baik dari musim sebelumnya,” tegas bek berusia 31 tahun itu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/49/3147295/ambisi_besar_ditunjukkan_ilija_spasojevic_jelang_mentas_di_liga_1_2025_2026_bersama_bhayangkara_fc-GYa7_large.jpg
Ambisi Besar Ilija Spasojevic Bawa Bhangkara FC Berjaya di Liga 1 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/49/3146629/berikut_tujuh_pemain_asing_yang_resmi_dilepas_persib_bandung_musim_2024_2025-xmof_large.jpg
7 Pemain Asing yang Resmi Dilepas Persib Bandung Musim 2024-2025, Ada Pesepakbola Terbaik Liga 1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/49/3145656/persib_bandung_dan_edo_febriansah_sepakat_berpisah-uZdk_large.jpg
Persib Bandung dan Edo Febriansah Sepakat Berpisah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/51/3145220/beckham_putra_jadi_satu_satunya_pemain_liga_1_indonesia_yang_debut_di_laga_kontra_timnas_china-Mh8I_large.jpeg
Kisah Beckham Putra, Satu-satunya Pemain Liga 1 Indonesia yang Tampil Debut Lawan China di SUGBK
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/13/11/1643619/timur-kapadze-bersedia-latih-timnas-indonesia-tunggu-tawaran-resmi-dari-pssi-wdy.webp
Timur Kapadze Bersedia Latih Timnas Indonesia, Tunggu Tawaran Resmi dari PSSI
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/07/23/thawatchai_damrong_ongtrakul.jpg
Pelatih Thailand Takut Jumpa Timnas Indonesia U-22 di SEA Games 2025, Luka Lama Belum Sembuh?
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement