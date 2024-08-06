Jelang Liga 1 2024-2025, Elias Dolah Ungkap Target Bersama Bali United

ELIAS Dolah mengungkap targetnya bersama Bali United di Liga 1 2024-2025. Pemain berpaspor Thailand itu mengklaim siap membawa Serdadu Tridatu -julukan Bali United- menuai prestasi yang lebih baik dari musim sebelumnya.

Seperti diketahui, Bali United telah meluncurkan skuad untuk mengarungi Liga 1 2024-2025. Total ada 32 pemain yang akan menjadi bagian dari Serdadu Tridatu untuk mengarungi musim depan.

Bagi Dolah, ini menjadi musim keduanya bermain bersama Bali United. Bek berpostur jangkung ini mengaku sangat senang bisa membawa Serdadu Tridatu memenuhi target di musim lalu dengan mencapai empat besar sekaligus babak championship series.

“Saya pikir musim lalu kami berhasil memenuhi target dari manajemen berada di empat besar dengan menembus babak championship series,” kata Dolah, dilansir dari situs resmi Bali United.

Hanya saja, Dolah tidak berpuas diri begitu saja. Pemain asal Thailand ini bertekad untuk membawa Bali United terbang lebih tinggi hingga meraih juara Liga 1 2024/2025.

“Pada musim ini, tidak melupakan musim lalu, kami akan berjuang untuk bisa kembali berada di atas dan mungkin lebih baik dari musim sebelumnya,” tegas bek berusia 31 tahun itu.