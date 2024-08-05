Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kisah Mike Kleijn, Pemain Berdarah Indonesia yang Ternyata Beberapa Kali Jadi Kapten Timnas Belanda

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Senin, 05 Agustus 2024 |14:59 WIB
Kisah Mike Kleijn, Pemain Berdarah Indonesia yang Ternyata Beberapa Kali Jadi Kapten Timnas Belanda
Mike Kleijn beberapa kali dipercaya menjadi kapten Timnas Belanda kelompok umur. (Foto: Insatgram/@mikekleijn_)
A
A
A

KISAH Mike Kleijn menarik untuk diulas. Pasalnya, pemain berdarah Indonesia ini ternyata beberapa kali menjadi kapten di Timnas Belanda kelompok umur.

Nama Mike Kleijn tengah menjadi perbincangan hangat di kalangan pencinta sepakbola Tanah Air. Sebab, pemain yang kini merumput bersama tim Sparta Rotterdam di Liga 1 Belanda itu dikaitkan dengan isu naturalisasi.

Mike Kleijn bertemu Fardy Bachdim. (Foto: Instagram/@futboll.indonesiaa)

(Mike Kleijn bertemu Fardy Bachdim. (Foto: Instagram/@futboll.indonesiaa)

Isu ini bermula ketika perwakilan PSSI yang bertugas dalam melakukan pendekatan kepada pemain diaspora, Fardy Bachdim, dikabarkan menemui Mike Kleijn di Belanda. Karena itu, muncul spekulasi sang pemain bakal menjadi pemain naturalisasi Timnas Indonesia berikutnya.

Selain karena bertemunya Fardy Bachdim dan Mike Kleijn, isu sang pemain akan menjalani naturalisasi juga dikuatkan pernyataan anggota Exco PSSI, Arya Sinulingga. Melalui channel YouTube-nya, Arya Sinulingga menyebut ada pemain berposisi bek dan gelandang yang jarang terdengar tengah diproses naturalisasinya.

Melihat kode tersebut, Mike Kleijn berpotensi menjadi pemain yang dimaksud. Mike Kleijn sendiri merupakan pemain yang dapat diposisikan sebagai gelandang tengah dan bek kiri.

Ia mengawali kariernya di akademi Baronie sebelum akhirnya bergabung ke akademi Feyenoord Rotterdam. Selama lebih dari satu dekade bermain untuk raksasa Belanda itu di berbagai kelompok usia, pemain berusia 19 tahun itu kemudian menandatangani kontrak jangka panjang dengan klub Sparta Rotterdam pada bursa transfer musim panas 2024.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/51/3161997/patrick_kluivert_berpotensi_panggil_32_pemain_timnas_indonesia_untuk_september_2025_patrickkluivert9-J80Y_large.jpg
Patrick Kluivert Panggil 32 Pemain Timnas Indonesia untuk Lawan Kuwait dan Lebanon pada September 2025?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/51/3161946/adrian_wibowo_berpotensi_segera_membela_timnas_indonesia_awibowo77-oVPn_large.jpg
Miliano Jonathans dan Adrian Wibowo Diproses Naturalisasi untuk Perkuat Timnas Indonesia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/51/3161924/yakob_sayuri_cetak_satu_gol_saat_malut_united_menang_3_1_atas_dewa_united_malutunitedfc-8aIP_large.jpg
3 Pemain Timnas Indonesia yang Cetak Gol Akhir Pekan Lalu, Nomor 1 Bersinar di Liga Super Malaysia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/51/3161913/patrick_kluivert_bahagia_karena_daijiro_chirino_baru_berduel_melawan_cristiano_ronaldo_patrickkluivert9-K7CY_large.jpg
Patrick Kluivert Bahagia, Calon Pemain Timnas Indonesia Duel Lawan Cristiano Ronaldo!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/08/11/51/1605217/gregoria-mariska-coba-berdamai-dengan-kondisi-vertigo-jelang-kejuaraan-dunia-2025-ykl.webp
Gregoria Mariska Coba Berdamai dengan Kondisi Vertigo Jelang Kejuaraan Dunia 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/08/11/pelatih_arema_fc_marcos_santos_kanan_senang_timn.jpg
Marcos Santos Bahagia Arema FC Menang di Kanjuruhan: Janji Kami Terbayar!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement