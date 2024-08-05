Kisah Mike Kleijn, Pemain Berdarah Indonesia yang Ternyata Beberapa Kali Jadi Kapten Timnas Belanda

KISAH Mike Kleijn menarik untuk diulas. Pasalnya, pemain berdarah Indonesia ini ternyata beberapa kali menjadi kapten di Timnas Belanda kelompok umur.

Nama Mike Kleijn tengah menjadi perbincangan hangat di kalangan pencinta sepakbola Tanah Air. Sebab, pemain yang kini merumput bersama tim Sparta Rotterdam di Liga 1 Belanda itu dikaitkan dengan isu naturalisasi.

(Mike Kleijn bertemu Fardy Bachdim. (Foto: Instagram/@futboll.indonesiaa)

Isu ini bermula ketika perwakilan PSSI yang bertugas dalam melakukan pendekatan kepada pemain diaspora, Fardy Bachdim, dikabarkan menemui Mike Kleijn di Belanda. Karena itu, muncul spekulasi sang pemain bakal menjadi pemain naturalisasi Timnas Indonesia berikutnya.

Selain karena bertemunya Fardy Bachdim dan Mike Kleijn, isu sang pemain akan menjalani naturalisasi juga dikuatkan pernyataan anggota Exco PSSI, Arya Sinulingga. Melalui channel YouTube-nya, Arya Sinulingga menyebut ada pemain berposisi bek dan gelandang yang jarang terdengar tengah diproses naturalisasinya.

Melihat kode tersebut, Mike Kleijn berpotensi menjadi pemain yang dimaksud. Mike Kleijn sendiri merupakan pemain yang dapat diposisikan sebagai gelandang tengah dan bek kiri.

Ia mengawali kariernya di akademi Baronie sebelum akhirnya bergabung ke akademi Feyenoord Rotterdam. Selama lebih dari satu dekade bermain untuk raksasa Belanda itu di berbagai kelompok usia, pemain berusia 19 tahun itu kemudian menandatangani kontrak jangka panjang dengan klub Sparta Rotterdam pada bursa transfer musim panas 2024.