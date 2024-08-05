Media Vietnam Iri Lihat Timnas Indonesia Diuntungkan Usai Jadwal Piala AFF 2024 Diundur

MEDIA asal Vietnam, Soha tampak tak senang dengan adanya pengumuman perubahan jadwal Piala AFF 2024. Pasalnya perubahan jadwal itu tak memberikan keuntungan apapun untuk Tim Nasional (Timnas) Vietnam, sementara bagi Timnas Indonesia, pengunduran jadwal benar-benar menjadi sebuah angin segar untuk tim asuhan Shin Tae-yong nanti.

Seperti yang diketahui, turnamen Piala AFF sudah menjadi agenda yang paling dinanti di akhir tahun oleh setiap pencinta sepakbola Asia Tenggara. Setiap tim pun kini mulai mengadenkan jadwal latihan untuk bisa maksimal dan merajai kompetisi sepakbola paling prestisus di kawasan ASEAN tersebut.

Termasuk Timnas Vietnam, menurut Soha pasukan yang kini dilatih oleh Kim Sang-sik tersebut sudah menjadwalkan mulai kapan pemusatan latihan (TC) akan dimulai. Namun, adanya perubahan jadwal tak terlalu memberikan keuntungan untuk Golden Star Warriors –julukan Timnas Vietnam.

Sebab awalnya Piala AFF 2024 direncanakan berlangsung pada 23 November sampai 21 Desember 2024. Namun, Federas Sepakbola Asia Tenggara (AFF) memutuskan untuk memundurkan kompetisi, dari 9 Desember 2024 hingga 4 Januari 2025.

Alasan ditundanya Piala AFF 2024 karena AFF ingin menghindari konflik dengan jadwal dua Piala Asia, antara lain AFC Champions League Elite (sebelumnya bernama AFC Champions League) dan AFC Champions League 2 (sebelumnya bernama AFC Cup).

Pemunduran jadwal hanya akan membuat Vietnam menunggu waktu lebih lama, sebab sudah jauh hari dari Piala AFF 2024 pun pasukan Kim Sang-sik sudah dijadwalkan bakal berkumpul untuk TC. Kim Sang-sik pun akan memiliki skuad terbaiknya saat TC karena Vietnam tidak memiliki perwakiln di AFC Champions League Elite pada musim depan.