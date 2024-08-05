Kapten Timnas Putri Indonesia Shafira Ika Harap Piala Presiden Wanita Digelar

Kapten Timnas Putri Indonesia, Shafira Ika Putri, ingin Piala Presiden untuk sepakbola wanita juga digelar (Foto: Instagram/@shafiraikaputri13)

SOLO - Kapten Timnas Putri Indonesia, Shafira Ika Putri, berharap Piala Presiden Wanita bisa digelar di masa mendatang. Menurutnya, kompetisi itu akan melahirkan bibit-bibit pemain Garuda Pertiwi.

Shafira menjadi satu di antara tamu yang diundang untuk hadir laga perebutan tempat ketiga Piala Presiden 2024 di Stadion Manahan, Solo, Sabtu 3 Agustus 2024. Pemenang pada laga tersebut adalah Persis Solo yang berhasil mengalahkan Persija Jakarta dengan skor tipis 1-0.

Di tengah ingar bingar turnamen pramusim itu, Shafira menyampaikan harapannya kepada Ketua Steering Committee Piala Presiden 2024, Maruarar Sirait. Ia berharap, sepakbola wanita juga turut diperhatikan dengan digelarnya Piala Presiden untuk wanita.

"Yang pasti perlu sekali ya (Piala Presiden Wanita) karena itu saya bilang ini bisa mewujudkan harapan yang terbaik buat Timnas Indonesia karena bisa melahirkan bibit-bibit yang baru," kata Shafira, mengutip dari situs Piala Presiden, Senin (5/8/2024).

Dengan begitu, sepakbola wanita di Indonesia bisa semakin berkembang. Pastinya turnamen itu akan sangat berdampak bagi Timnas Putri Indonesia karena tim pelatih dapat memantau secara langsung pemain yang cocok memperkuat skuad Garuda Pertiwi.

"Semoga sepak bolawanita ke depannya bisa terus berkembang lagi sehingga Timnas bisa mendapatkan bibit pesepakbola wanita yang bagus,” papar Shafira.