HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

PSSI Ingatkan Klub: Pemain Timnas Indonesia U-20 Wajib Dapat Menit Bermain!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 05 Agustus 2024 |02:09 WIB
PSSI Ingatkan Klub: Pemain Timnas Indonesia U-20 Wajib Dapat Menit Bermain!
PSSI mengingatkan klub Liga 1 2024-2025 agar memainkan pemain Timnas Indonesia U-20 (Foto: PSSI)
A
A
A

SOLO – Ketua Umum PSSI (Ketum PSSI), Erick Thohir, meminta para pemain Timnas Indonesia U-20 dapat menit bermain di klub. Hal itu agar mereka makin berkembang dan berdampak ke tim.

Skuad Garuda Nusantara baru saja menjadi juara Piala AFF U-19 2024 pada 29 Juli. Selepas ajang itu, pemain dikembalikan ke klub dan Dony Tri Pamungkas langsung mendapatkan menit bermain bersama Persija Jakarta dalam Piala Presiden 2024, Sabtu 3 Agustus.

Timnas Indonesia U-20

Erick mengatakan potensi U-20 harus dijaga demi masa depan sepakbola Indonesia. Jadi, ia pastikan para pemain harus mendapatkan menit bermain agar mendapatkan banyak pengalaman berharga.

"Aturan yang sudah kami dorong. Klub yang punya pemain timnas wajib dimainkan. Itu ada aturannya di liga," kata Erick di Solo, dikutip Senin (5/8/2024).

Sementara itu, pelatih Timnas Indonesia U-20, Indra Sjafri mengatakan, tim pelatih setiap klub sudah memahami hal tersebut. Oleh karena itu, ia sangat senang saat ada pemain Timnas Indonesia U-20 dapat menit bermain.

"Saya berkomunikasi dengan semua pelatih klub. Kami ingin pemain kembali ke klub dan klub berikan jam terbang," kata Indra.

