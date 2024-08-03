Indra Sjafri Incar 5 Pemain Diaspora Tambahan demi Loloskan Timnas Indonesia U-20 ke Piala Dunia U-20 2025

PELATIH Timnas Indonesia U-19, Indra Sjafri, mengincar lima pemain diaspora tambahan demi loloskan skuad asuhannya ke Piala Dunia U-20 2025. Dua di antaranya tengah diupayakan untuk ikut dalam turnamen mini di Korea Selatan pada 28 Agustus hingga 1 September 2024.

Timnas Indonesia U-19 akan memulai perjuangannya di Kualifikasi Piala Asia U-20 2025 pada 21-29 September 2024 di Kuwait. Mereka harus menghadapi Timnas Australia U-19, Timnas Kuwait U-19, dan Timnas Kepulauan Mariana Utara U-19 di fase grup.

Untuk lolos ke Piala Dunia U-20 2025, Timnas Indonesia U-20 (U-19) tentu harus lebih dulu melaju ke putaran final Piala Asia U-20. Hanya 10 juara grup dan lima runner-up terbaik yang akan bermain di putaran final di China pada 6-23 Februari 2025.

Di putaran final nanti, Timnas Indonesia U-20 wajib lolos hingga ke semifinal. Sebab, hanya empat kesebelasan yang akan mewakili Benua Asia di Piala Dunia U-20 2025 di Cile.

Oleh karena itu, Indra membutuhkan tambahan pemain diaspora untuk babak kualifikasi dan putaran final Piala Asia U-20 2025. Menurutnya, hal itu tidak bisa dihindarkan bila level Timnas Indonesia U-20 ingin naik kelas.

"Ada lima pemain (yang diincar), tapi kan jangan dipikir segampang itu. Ada yang diincar lima," ujar Indra, dikutip dalam kanal YouTube Arya Sinulingga, Sabtu (3/8/2024).