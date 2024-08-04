SMAN 12 Surabaya Bicara Kunci Sukses Juara Futsal Series Region Surabaya

SURABAYA - SMAN 12 Surabaya berhasil keluar sebagai juara Futsal Series Region Surabaya. Pelatih SMAN 12 Surabaya, Utomo, membongkar kunci sukses anak asuhnya itu.

SMAN 12 Surabaya merebut gelar juara usai menang meyakinkan atas SMKN 5 Surabaya dengan skor 4-1. Laga pamungkas itu berlangsung di Jawa Pos Arena, Surabaya, Minggu (4/8/2024) malam WIB.

Usai pertandingan, Utomo mengungkapkan sudah mengetahui kekuatan yang dimiliki SMKN 5 Surabaya. Itu karena lawannya tidak mengubah gaya permainan ketika melawan SMKN 7 Surabaya di babak semifinal.

“Sebenarnya ini sebagai penebus kegagalan saya di tahun lalu. Tahun lalu kami hanya bisa sampai semifinal, dan kali ini kita berhasil meraih juara,” tutur Utomo usai pertandingan, Minggu (4/8/2024).

“Saya sendiri sudah membaca semua permainan dari SMKN 5. Karena mereka menerapkan pola yang sama ketika melawan SMKN 7 sehingga kami bisa cepat mendominasi permainan,” ungkapnya.

Hasil ini sekaligus membuat SMAN 12 Surabaya melaju ke babak Grand Champions Futsal Series 2024. Nantinya di babak itu, mereka akan menghadapi tim dari region lain untuk bersaing menjadi juara nasional.