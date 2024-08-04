Daftar 30 Pemain Persib Bandung di Liga 1 2024-2025: Isyaratkan Gaet Personel Tambahan!

BANDUNG - Persib Bandung resmi memperkenalkan 30 pemainnya dalam acara launching tim dan jersey yang bertajuk ‘Pesta Rakyat Persib’ di GOR C-Tra Arena Bandung, Minggu (4/8/2024). Mereka dipersiapkan untuk menghadapi Liga 1 2024-2025.

Namun, Director of Sports PT Persib Bandung Bermartabat (PBB), Adhitia Putra Herawan mengatakan, jumlah 30 pemain itu belum final. Kemungkinan jumlahnya masih bisa bertambah.

“Masih (ada pemain tambahan) walaupun kami sudah announce pemain tapi kami masih coba memperkuat di beberapa lini,” kata Adhit, Minggu (4/8/2024).

Meski demikian, Adhit belum bisa membocorkan pemain tambahan yang segera merapat ke Persib Bandung. Ia meminta penggemar untuk bersabar.

“Tunggu saja di waktu dekat kami akan coba tambah pemain,” tegasnya.

Ke-30 pemain yang diperkenalkan dalam acara Pesta Rakyat Persib itu masing-masing adalah empat kiper. Mereka adalah Teja Paku Alam (14), Kevin Ray Mendoza (29), Sheva Sanggasi (99) dan Fitrah Maulana (50).