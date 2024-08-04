Pemain Persib Bandung Ciro Alves Ternyata Doyan Makan Seblak!

BANDUNG - Winger Persib Bandung, Ciro Alves, ternyata suka makan seblak. Bahkan, kudapan itu menjadi salah satu makanan favoritnya.

Padahal, seblak merupakan makanan yang identik dengan pedas yang biasanya tidak disukai para pemain asing. Namun, Ciro justru menyukai makanan yang berupa kerupuk mentah yang direndam air panas lalu dimasak dengan bumbu halus seperti bawang putih, kencur, dan cabai rawit tersebut.

Kini, seblak memiliki aneka ragam hidangan. Makanan yang saat ini populer di Bandung tersebut bisa berisi macam isian seperti telur, siomay, kaki ayam, cilok, hingga bakso.

“Ya, saya dan istri saya menyukai sate, seblak, sup Bandung,” ungkap Ciro di Stadion Sidolig, Bandung, Minggu (4/8/2024).

Winger asal Brasil itu memiliki rencana untuk menyantap makanan khas Bandung lainnya. Apalagi, cukup banyak kuliner ditemui di Kota Kembang.

“Kami masih harus mencoba seperti bala-bala, saya ingin mencobanya,” tutur Ciro.