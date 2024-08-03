Nathan Tjoe-A-On Pastikan Timnas Indonesia Tak Gentar Hadapi Jepang hingga Australia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia

Nathan Tjoe-A-On memastikan Timnas Indonesia tak gentar di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia (Foto: Instagram/@nathantjoeaon)

NATHAN Tjoe-A-On memastikan Timnas Indonesia tidak akan gentar menghadapi Timnas Jepang hingga Timnas Australia di putaran tiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Ia justru antusias.

Timnas Indonesia tergabung bersama Australia, Timnas Arab Saudi, Timnas Bahrain, Timnas China, dan Jepang di Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pada fase ini, pertandingan akan dimainkan dengan format kandang-tandang pada September 2024 hingga Juni 2025.

Hanya dua tim teratas yang berhak lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Sementara, dua tim peringkat ketiga dan keempat harus diadu lagi di putaran keempat, serta dua tim peringkat terbawah otomatis tersingkir dari kualifikasi.

Nathan mengaku tidak sabar untuk segera membela Timnas Indonesia menghadapi lawan-lawan berat. Bek Swansea City itu meyakini, persiapan rekan-rekannya selama pramusim bersama klub sudah cukup untuk menghadapi putaran ketiga.

"Kami sangat antusias dengan apa yang akan kami hadapi,” ujar Nathan, dikutip dari laman resmi FIFA, Sabtu (3/8/2024).

“Saya pikir kami harus mempersiapkan diri saat pramusim di klub kami dan mendapatkan diri dalam kondisi terbaik untuk menghadapi pertandingan-pertandingan yang akan datang dan menjadi bugar untuk tampil sebaik mungkin,” imbuh pemain berusia 22 tahun itu.