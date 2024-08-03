Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Diajak Gabung Timnas Indonesia, Ini Respons Ole Romeny

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Sabtu, 03 Agustus 2024 |14:31 WIB
Diajak Gabung Timnas Indonesia, Ini Respons Ole Romeny
Pemain keturunan Indonesia, Ole Romeny. (Foto: Instagram/oleromeny)
A
A
A

PEMAIN keturunan Indonesia, Ole Romeny terus dikaitkan masuk program naturalisasi PSSI untuk memperkuat Timnas Indonesia. Terbaru, Ole Romeny kembali diajak untuk segera menjadi Warga Negara Indonesia (WNI), menariknya respons pemain FC Utrecht itu berhasil membuat pencinta sepakbola Tanah Air tersenyum.

Seperti yang diketahui, Romeny saat ini gencar dikaitkan menjadi salah satu pemain keturunan Indonesia-Belanda yang diincar pelatih Timnas Indonesa, Shin Tae-yong. Pemain berusia 24 tahun itu dinilai menjadi solusi atas masih melempemnya lini depan skuad Garuda.

Romeny sendiri kerap seakan memberikan kode yang membuat fans Timnas Indonesia semakin berharap ia bisa menjadi WNI. Paling baru adalah Romeny foto bersama dua pemain naturalisasi Timnas Indonesia, Jay Idzes dan Ivar Jenner.

Ketiga pemain itu bisa kumpul bersama lantaran klub Jenner dan Romeny, yakni FC Utrecht memiliki laga uji coba melawan Venezia FC yang diperkuat Jay pada Jumat 2 Agustus 2024. Dalam momen itulah Romeny foto bareng dua penggawa Timnas Indonesia tersebut.

Lalu dalam momen yang sama, ada seorang WNI yang memiliki kesempatan untuk berjumpa Romeny. Saat itulah ia mengajak Romeny untuk segera bergabung dengan Timnas Indonesia.

Ole Romeny

Percakapan mereka lantas diberitahukan kepada pendukung sepakbola Tanah Air lewat pengamat sepakbola, Bung Harpa. Lewat akun youtube-nya, @bungharpa, memberitahukan apa tanggapan Romeny usai diajak untuk gabung Timnas Indonesia.

Halaman:
1 2
      
