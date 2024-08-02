Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Justin Hubner Kenang Kembali Momen-Momen Awal Gabung Timnas Indonesia

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 02 Agustus 2024 |19:31 WIB
Justin Hubner Kenang Kembali Momen-Momen Awal Gabung Timnas Indonesia
Justin Hubner mengenang lagi momen-momen awal bergabung ke Timnas Indonesia (Foto: EPA/Adi Weda)
A
A
A

JUSTIN Hubner mengenang kembali momen-momen awal gabung Timnas Indonesia. Pemain Wolverhampton Wanderers itu mengungkapkan tidak menyangka akan mendapat tawaran untuk menjadi WNI.

Hubner saat ini merupakan salah satu pilar penting di skuad Timnas Indonesia. Pemain berusia 20 tahun itu resmi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) sejak pengambilan sumpah pada Desember 2023 silam.

Justin Hubner

Meski begitu, Justin sempat bermain untuk Timnas Indonesia U-20 sebanyak dua pertandingan pada 2022. Memiliki potensi besar, pemain berdarah Belanda itu melanjutkan kiprahnya bersama Skuad Garuda.

Sejauh ini, Justin sudah mencatatkan sembilan penampilan bersama Timnas Indonesia, serta lima penampilan bersama Indonesia U-23. Terlepas dari itu, ia mengaku tidak menyangka kariernya akan berlanjut di skuad asuhan Shin Tae-yong.

“Awalnya saya tidak terlalu fokus di Indonesia karena saya fokus, saya dibesarkan di Belanda dan tim nasional di sana,” kata Justin dikutip dari kanal Youtube Marc Klok, Jumat (2/8/2024).

Ya, eks Cerezo Osaka itu memang sempat membela Timnas Belanda U-19 dan U-20 sebanyak delapan penampilan. Namun demikian, fokus Justin kemudian beralih ketika mendapatkan tawaran dari Federasi Sepak Bola Indonesia (PSSI).

Halaman:
1 2
      
