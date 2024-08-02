Bakal Jumpa Timnas Indonesia hingga Jepang di Kualifikasi Piala Dunia 2026, Pelatih Timnas China Harapkan Hal Ini dari Anak Asuhnya

Timnas China diharapkan menjaga hal ini saat berjumpa Timnas Indonesia hingga Jepang di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia (Foto: CFA)

PELATIH Timnas China, Branko Ivankovic, menatap serius putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Ia menegaskan, timnya harus menjaga mentalitas menjelang berhadapan dengan Timnas Indonesia hingga Timnas Jepang.

China tergabung bersama Timnas Arab Saudi, Timnas Australia, Timnas Bahrain, Timnas Indonesia, dan Timnas Jepang di putaran ketiga Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Sebanyak 10 pertandingan akan dilalui oleh Team Dragon di babak tersebut.

Laga-laga tersebut akan dimainkan dengan format kandang-tandang yang dimulai pada 5 September 2024 sampai dengan 10 Juni 2025. Pada laga pertama, China akan bersua dengan Jepang di Saitama Stadium, Saitama pada 5 September 2024.

Bakal menghadapi lawan-lawan berat, Ivankovic meminta timnya untuk menjaga mental pemenang. Pelatih asal Kroasia itu mengatakan Team Dragon tidak boleh terjebak dengan tekanan yang diberikan oleh lawan.

“Saya harap tim kami bisa menunjukkan keinginan untuk menang di lapangan dan tidak takut pada siapa pun,” kata Ivankovic dikutip dari The Thao 247, Jumat (2/8/2024).

“Saat lawan memberikan tekanan pada Anda, Anda harus berani bergerak dan merespons. Atas dasar itu, kita akan melihat apakah para pemain memenuhi syarat permainan taktis atau tidak. Saya ingin para pemain tidak hanya bisa menyerang tapi juga bisa bertahan,” sambungnya.