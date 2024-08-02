Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Bakal Jumpa Timnas Indonesia hingga Jepang di Kualifikasi Piala Dunia 2026, Pelatih Timnas China Harapkan Hal Ini dari Anak Asuhnya

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 02 Agustus 2024 |18:18 WIB
Bakal Jumpa Timnas Indonesia hingga Jepang di Kualifikasi Piala Dunia 2026, Pelatih Timnas China Harapkan Hal Ini dari Anak Asuhnya
Timnas China diharapkan menjaga hal ini saat berjumpa Timnas Indonesia hingga Jepang di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia (Foto: CFA)
A
A
A

PELATIH Timnas China, Branko Ivankovic, menatap serius putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Ia menegaskan, timnya harus menjaga mentalitas menjelang berhadapan dengan Timnas Indonesia hingga Timnas Jepang.

China tergabung bersama Timnas Arab Saudi, Timnas Australia, Timnas Bahrain, Timnas Indonesia, dan Timnas Jepang di putaran ketiga Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Sebanyak 10 pertandingan akan dilalui oleh Team Dragon di babak tersebut.

Susunan pemain Timnas Indonesia vs Timnas Irak (Foto: Okezone/Heru Haryono)

Laga-laga tersebut akan dimainkan dengan format kandang-tandang yang dimulai pada 5 September 2024 sampai dengan 10 Juni 2025. Pada laga pertama, China akan bersua dengan Jepang di Saitama Stadium, Saitama pada 5 September 2024.

Bakal menghadapi lawan-lawan berat, Ivankovic meminta timnya untuk menjaga mental pemenang. Pelatih asal Kroasia itu mengatakan Team Dragon tidak boleh terjebak dengan tekanan yang diberikan oleh lawan.

“Saya harap tim kami bisa menunjukkan keinginan untuk menang di lapangan dan tidak takut pada siapa pun,” kata Ivankovic dikutip dari The Thao 247, Jumat (2/8/2024).

“Saat lawan memberikan tekanan pada Anda, Anda harus berani bergerak dan merespons. Atas dasar itu, kita akan melihat apakah para pemain memenuhi syarat permainan taktis atau tidak. Saya ingin para pemain tidak hanya bisa menyerang tapi juga bisa bertahan,” sambungnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/51/3180046/arab_saudi_diuntungkan_saat_menjadi_tuan_rumah_babak_4_kualifikais_piala_dunia_2026_saudinten-8SPl_large.jpg
Respons FIFA dan AFC soal Penunjukan Arab Saudi dan Qatar sebagai Tuan Rumah Babak 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/51/3178396/shin_tae_yong-BRYv_large.jpg
Shin Tae-yong Akui Terharu Namanya Diteriakkan Usai Timnas Indonesia Kalah dari Irak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/51/3177917/rizky_ridho-AfOi_large.jpg
Gagal ke Piala Dunia 2026, Rizky Ridho Janji Timnas Indonesia Bakal Lebih Baik!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/51/3176897/suporter_timnas_indonesia_di_arab_saudi_yang_menamakan_diri_garuda_saudi_terang_terangan_menuduh_patrick_kluivert_dan_staf_pelatihnya_pengecut-sbRK_large.jpg
Suporter Timnas Indonesia di Arab Saudi Tuduh Patrick Kluivert dan Stafnya Pengecut, Ada Apa?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/10/49/1642479/rifat-dan-el-mayka-sungkarjadi-yang-tercepat-di-grup-r-kejurnas-sprint-rally-2025-putaran-6-uxv.webp
Rifat dan El Mayka SungkarÂ Jadi yang Tercepat di Grup R Kejurnas Sprint Rally 2025 Putaran 6
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/13/timnas_indonesia_u_22_dony_tri.jpg
Anti Ribet! Begini Cara Mudah Beli Tiket Timnas Indonesia U-22 Vs Mali
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement