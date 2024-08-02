Tambah Maarten Paes, Ini Prediksi Line Up Timnas Indonesia vs Arab Saudi di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia

TAMBAH Maarten Paes, Timnas Indonesia bakal semakin menguat saat tandang ke markas Arab Saudi di matchday pertama Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang berlangsung di King Abdullah Sports City Stadium, Jeddahm Jumat 6 September 2024 pukul 01.00 WIB.

Maarten Paes kemungkinan besar memperkuat Timnas Indonesia bulan depan. Sebab, menurut Sekjen PSSI Yunus Nusi, Maarten Paes akan menjalani sidang di Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS) pada Kamis, 15 Agustus 2024.

(Maarten Paes diharapkan bisa memperkuat Timnas Indonesia bulan depan)

"15 Agustus, sidang dan 18 Agustus, pengumuman. Kami harap bisa memenangkan," kata Yunus Nusi di Jakarta, Rabu 31 Juli 2024.

Jika memenangkan persidangan, Maarten Paes otomatis bisa didaftarkan untuk laga melawan Arab Saudi. Kehadiran Maarten Paes otomatis meningkatkan kekuatan lini pertahanan Timnas Indonesia.

Kehadiran Maarten Paes diprediksi menambah kepercayaan diri para pemain lini belakang skuad Garuda yang dikawal Jay Idzes, Jordi Amat dan Justin Hubner. Lantas, pola apa yang diandalkan Shin Tae-yong?

Shin Tae-yong diprediksi mengandalkan formasi 3-4-3. Dalam pola ini, posisi penjaga gawang dipercayakan kepada Maarten Paes.