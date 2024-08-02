Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Tambah Maarten Paes, Ini Prediksi Line Up Timnas Indonesia vs Arab Saudi di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 02 Agustus 2024 |16:02 WIB
Tambah Maarten Paes, Ini Prediksi Line Up Timnas Indonesia vs Arab Saudi di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia
Maarten Paes berpotensi main di laga Timnas Indonesia vs Arab Saudi. (Foto: EPA)
A
A
A

TAMBAH Maarten Paes, Timnas Indonesia bakal semakin menguat saat tandang ke markas Arab Saudi di matchday pertama Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang berlangsung di King Abdullah Sports City Stadium, Jeddahm Jumat 6 September 2024 pukul 01.00 WIB.

Maarten Paes kemungkinan besar memperkuat Timnas Indonesia bulan depan. Sebab, menurut Sekjen PSSI Yunus Nusi, Maarten Paes akan menjalani sidang di Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS) pada Kamis, 15 Agustus 2024.

Maarten Paes diharapkan bisa memperkuat Timnas Indonesia bulan depan

(Maarten Paes diharapkan bisa memperkuat Timnas Indonesia bulan depan)

"15 Agustus, sidang dan 18 Agustus, pengumuman. Kami harap bisa memenangkan," kata Yunus Nusi di Jakarta, Rabu 31 Juli 2024.

Jika memenangkan persidangan, Maarten Paes otomatis bisa didaftarkan untuk laga melawan Arab Saudi. Kehadiran Maarten Paes otomatis meningkatkan kekuatan lini pertahanan Timnas Indonesia.

Kehadiran Maarten Paes diprediksi menambah kepercayaan diri para pemain lini belakang skuad Garuda yang dikawal Jay Idzes, Jordi Amat dan Justin Hubner. Lantas, pola apa yang diandalkan Shin Tae-yong?

Shin Tae-yong diprediksi mengandalkan formasi 3-4-3. Dalam pola ini, posisi penjaga gawang dipercayakan kepada Maarten Paes.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/51/3182516/dean_james_bobol_gawang_feyenoord_rotterdam_dan_bantu_go_ahead_eagles_menang_2_1_gaeagles-2z6o_large.jpg
Update Abroad Pemain Timnas Indonesia: Dean James Bobol Gawang Feyenoord Rotterdam, Calvin Verdonk Kartu Merah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/51/3182494/timnas_indonesia_absen_di_fifa_matchday_november_2025_pssi-Z5FT_large.jpg
Timnas Indonesia Satu-satunya Negara Asia Tenggara yang Absen di FIFA Matchday November 2025!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/51/3182106/thom_haye_dan_shayne_pattynama-zNdZ_large.jpg
Penyebab FIFA Hukum Thom Haye dan Shayne Pattynama Larangan Bela Timnas Indonesia di 4 Laga hingga Denda Rp103 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/51/3182066/thom_haye_dilarang_fifa_perkuat_timnas_indonesia_dalam_4_laga_thomhaye-UDtk_large.jpg
BREAKING NEWS: FIFA Resmi Hukum Thom Haye dan Shayne Pattynama Larangan Bela Timnas Indonesia di 4 Laga
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/09/11/1642205/jadwal-timnas-indonesia-u17-vs-honduras-wajib-menang-untuk-jaga-asa-ke-32-besar-piala-dunia-u17-2025-uem.webp
Jadwal Timnas Indonesia U-17 vs Honduras: Wajib Menang untuk Jaga Asa ke 32 Besar Piala Dunia U-17 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/10/marco_bezzecchi_berhasil_menjuarai_motogp_portugal.jpg
Alex Marquez Peringatkan Ducati usai Marco Bezzecchi Juara di MotoGP Portugal 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement