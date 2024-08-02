Elkan Baggott Berpeluang Tampil saat Ipswich Town Hadapi Borussia Monchengladbach!

ELKAN Baggott berpeluang tampil saat Ipswich Town melakoni laga uji coba pramusim melawan Borussia Monchengladbach. Laga itu akan berlangsung Jumat (2/8/2024) pukul 19.30 WIB.

Duel tersebut merupakan bagian dari laga pramusim The Tractor Boys. Pertandingan dijadwalkan dimainkan di Sportpark Heimstetten, Kirchheim Bei Munchen, Jerman.

Sebelumnya, Ipswich Town sudah bertemu dengan Dusseldorf di Portman Road pada Sabtu (27/7/2024) lalu. Kala itu, mereka menelan kekalahan dengan skor tipis 1-2.

Pada pertandingan itu, Baggott bermain dari menit ke-66 untuk menggantikan Leif Davis. Kini, bek Timnas Indonesia itu kembali berpeluang untuk main dalam laga melawan Borussia Monchengladbach.

Bahkan, Elkan mempunyai kesempatan untuk bermain sejak awal pertandingan karena Ipswich Town hanya membawa skuad U-21. Menurut laporan TWTD, hanya dua pemain senior, yakni Elkan Baggott dan Cieran Slicker, yang akan dibawa oleh pelatih Ipswich Town U-21, John McGreal.

“Tim Ipswich Town U-21 sekarang akan menghadapi Borussia Mönchengladbach dalam pertandingan persahabatan besok di Heimstetten, bukan tim utama,” tulis laporan TWTD, dikutip pada Jumat (2/8/2024).