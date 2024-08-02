Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Foto Bareng Jay Idzes dan Ivar Jenner, Ole Romeny Siap Perkuat Timnas Indonesia?

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 02 Agustus 2024 |09:18 WIB
Foto Bareng Jay Idzes dan Ivar Jenner, Ole Romeny Siap Perkuat Timnas Indonesia?
Ole Romeny foto bareng Jay Idzes dan Ivar Jenner. (Foto: Instagram/@sydneydanco)
A
A
A

FOTO bareng Jay Idzes dan Ivar Jenner, Ole Romeny siap memperkuat Timnas Indonesia? Dini hari tadi, FC Utrecht bertemu Venezia FC di laga uji coba yang dilangsungkan di Stadion Galgenwaard, Utrecht.

Dalam laga tersebut melibatkan sejumlah pemain Keturunan Indonesia. Di skuad FC Utrecht terdapat Ole Romeny dan Ivar Jenner, sedangkan di kubu Venezia FC ada Jay Idzes.

FC Utrecht kalah 1-2 dari Venezia FC. (Foto: Instagram/@fc_utrecht)

(FC Utrecht kalah 1-2 dari Venezia FC. (Foto: Instagram/@fc_utrecht)

Meski ada tiga pemain Keturunan Indonesia, hanya Jay Idzes yang bermain sebagai starter. Pemegang tiga caps bersama Timnas Indonesia itu bahkan tampil full 90 menit.

Sementara itu, Ole Romeny baru dimainkan di menit ke-73 menggantikan Jens Toornstra. Ketika Ole Romeny masuk, Venezia FC sedang unggul 1-0 lewat gol yang dilesakkan Issa Doumbia di menit 67.

Namun, keunggulan itu tidak bertahan lama. Di menit 82, FC Utrecht menyamakan kedudukan lewat aksi Ole Romeny! Skor berubah 1-1. Ketika pertandingan diprediksi sama kuat, Venezia FC mencetak gol kemenangan lewat Nunzio Lella di menit 90+2.

Alhasil, Venezia FC menang 2-1 atas FC Utrecht. Kemenangan ini merupakan modal penting bagi Venezia FC yang akan menjalani musim ketat di Liga Italia 2024-2025.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
